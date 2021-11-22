США відреагували на скандальну заяву президента Болгарії щодо Криму

Посольство США у Софії відреагувало на заяву президента Болгарії щодо нібито "російського" Криму. Штати заявили, що вони "глибоко стурбовані".

Президент Румен Радев двічі назвав Крим "російським". Реакцію на такі заяви вже 22 листопада опублікувало посольство США у Софії.

Читайте більше Назвав Крим "російським": чинного президента Болгарії переобрали на другий термін

США стурбовані заявами Радева та вкотре заявили, що Крим український

Сполучені Штати глибоко стурбовані недавніми заявами президента Болгарії Румена Радева, в яких він називає Крим "російським",

– мовиться у посольстві.

Додали, що "Сполучені Штати, G-7, Євросоюз і НАТО завжди були чіткими та єдиними у своїй позиції, що, не зважаючи на спробу Росії анексувати півострів та його окупацію, що триває, Крим є українським".

У посольстві США заявили, що ми всі, включаючи Болгарію, на саміті Кримської платформи в серпні заявили, що:

"Крим – це невід'ємна частиною України;

спроби Росії легітимізувати незаконне захоплення та окупацію півострова учасниками саміту не визнаються і не будуть визнані".

"За останні кілька днів ми висловили глибоку стурбованість болгарській владі як у Вашингтоні, так і в Софії", – заявили у посольстві.

Скандальні заяви президента Болгарії щодо Криму: що відомо

19 листопада під час теледебатів напередодні другого туру президентських виборів у країні Румен Радев, болгарський президент, заявив, що тимчасово окупований півострів нібито "російський".

МЗС України викликало на розмову посла Болгарії, який запевнив, що його країна незмінно підтримує територіальну цілісність України.

Коментуючи свої слова, 20 листопада, Радев заявив, що у сказаному "немає жодної драми" й знову назвав Крим "російським".

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що такі необачні висловлювання президента Болгарії завдали удару дружнім відносинам між країнами. Міністр сказав: "Я розповім Румену Радеву, що таке драма: це якби Росія напала на Болгарію, відхопила шматок території й вбила тисячі людей".

Повний текст публікації пососьства США в Софії

Сполучені Штати глибоко стурбовані недавніми заявами президента Болгарії Румена Радева, в яких називає Крим "російським". Сполучені Штати, G-7, Європейський Союз і НАТО завжди були чіткими та єдиними у своїй позиції, що, незважаючи на спробу Росії анексувати Крим та триваючу окупацію, Крим є українським. Усі ми, включаючи Болгарію, на саміті Кримської платформи в серпні заявили, що Крим є невід'ємною частиною України і що ми не визнаємо наразі і не визнаватимемо спроби Росії легітимізувати незаконне захоплення та окупацію півострова. За останні кілька днів ми висловили глибоку стурбованість болгарській владі як у Вашингтоні, так і в Софії.