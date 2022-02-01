США вивозять сім'ї дипломатів з Білорусі через присутність російських військ

У Держдепі США закликали своїх громадян не їздити у Білорусь. Із країни також вивозять членів родин американських держслужбовців. Усе через збільшення там російських військ.

Відповідне розпорядження про небажаність поїздок у Білорусь та вивезення держслужбовців звідти у Державному департаменті США видали 31 січня.

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Члени родин дипломатів США виїжджають із Білорусі

У зв'язку з посиленням тривожної російської військової активності поблизу кордону з Україною, громадяни США, які перебувають у Білорусі або планують подорожувати до неї, повинні знати, що ситуація непередбачувана, у регіоні підвищена напруга,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, американцям не радять їздити у Білорусь через "довільне виконання законів, ризик затримання і потенційні переслідування, спрямовані саме на іноземців".

У Держдепі нагадали про "громадян США, затриманих за начебто зв'язок з опозиційними партіями та нібито участь у політичних демонстраціях". А також про те, що "Білорусь дотримується спеціальних обмежень щодо подвійного громадянства США та Білорусі та може відмовитися визнати подвійне громадянство".

Посилення військової присутності Росії у Білорусі: що відомо

Москва активно перекидає у Білорусь танки, бронеавтомобілі, бойові машини піхоти та іншу військову техніку. Робить це нібито у межах навчань "Союзна рішучість-2022".

В українському Міноборони вважають, що російські війська у Білорусі схожі на окупаційні. Мовляв, насамперед вони загрожують Мінську, а не Україні.

Днями Росія перекинула до Білорусі дивізіон комплексів "Панцир-С". Вони призначені для ближнього прикриття цивільних та військових об'єктів від засобів повітряного нападу.

Станом на 31 січня держава-агресорка розгортала польові пункти управління військами у Білорусі.

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