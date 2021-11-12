США включили в оборонний бюджет поправки проти "Північного потоку-2": реакція Зеленського

Палата представників США включила в оборонний бюджет поправки проти "Північного потоку-2". Президент Зеленський подякував конгресменам і висловив сподівання, що рішення підтримає Сенат.

Про це український президент написав у твітері.

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Газовий шантаж має припинитись назавжди, – Зеленський

Газовий шантаж Європи має припинитися назавжди. Ми вдячні Палаті представників США за включення до NDAA поправки, яка зупинить "Північний потік-2",

– зауважив глава держави.

Зеленський закликав підтримати норму і на рівні Сенату.

Що відомо про поправку в оборонному бюджеті

Поправку щодо санкцій проти російського проєкту погодились додати в оборонний бюджет у вересні. Аби стати законом, документ має підтримати Сенат та згодом його має підписати глава Білого дому Джо Байден.

США попередили Німеччину про небезпеку від "Північного потоку-2"

Зазначимо, що раніше ЗМІ повідомляли, що Вашингтон попередив німецьку сторону про загрозу, яку несе "Північний потік-2". Американська сторона закликала Берлін використати трубопровід для стримування агресії Росії.

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Коротко про завершення "Північного потоку-2":

8 листопада "Газпром" заявив про завершення будівництва російського газопроводу.

Наразі триває процес сертифікації проєкту.

Україна намагатиметься довести, що газопровід не може бути сертифікований.

Одну з двох ниток "Північного потоку-2" уже заповнили технічним газом. На черзі – друга.

Текст публікації Володимира Зеленського:

Газовий шантаж Європи має припинитися назавжди. Ми вдячні Палаті представників США за включення до NDAA поправки, яка зупинить "Північний потік – 2". Звертаємось до всіх друзів України та Євросоюзу у Сенаті США щодо підтримки такої норми й на рівні Сенату.