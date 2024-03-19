США закликають Україну до мобілізації: Грем передав важливе послання від Білого дому
Американський сенатор Ліндсі Грем під час візиту до Києва наголосив на необхідності ухвалення Україною закону про мобілізацію для посилення обороноздатності.
Сполучені Штати висловлюють підтримку Україні у зміцненні її військового потенціалу та війні проти Росії. Республіканець Грем, відомий своєю принциповою позицією, під час брифінгу в столиці України акцентував на важливості мобілізаційних заходів, – повідомляє 24 Канал.
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Сенатор США про мобілізацію в Україні
"Перед від'їздом (в Україну – 24 Канал) я розмовляв з радником з національної безпеки США Джейком Салліваном і запитав його, що я можу зробити, щоб допомогти адміністрації (президента США)? Він відповів, що б я порушив питання закону про мобілізацію", – заявив Грем.
Політик переконаний, що збільшення чисельності українського війська є важливими для подальшої боротьби з агресором. Зі слів Грема зрозуміло, що Вашингтон очікує від України активних дій у цьому напрямку.
Я знаю, що це важко. Я знаю, що у вас люди воюють з першого дня,
— додав він, висловлюючи розуміння та підтримку з боку американського народу.
Заклик США до мобілізації в Україні відображає стратегічну позицію Вашингтона щодо підтримки нашої держави у протистоянні з агресором. Це також засвідчує важливість внутрішніх реформ та законодавчих ініціатив для зміцнення оборони.
Більше про законопроєкт
- 30 січня уряд України вніс до Верховної Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію з реєстраційним номером 10449. Пропозиції включають використання електронних повісток та зниження мінімального віку призовників до 25 років.
- Новий законопроєкт також передбачає введення терміну демобілізації у 36 місяців, можливість добровільної мобілізації для осіб, що відбувають покарання, та встановлення обмежень для осіб, які ухиляються від служби.
- 7 лютого парламент проголосував за законопроєкт у першому читанні, після чого депутати внесли понад 4 000 поправок. Це свідчить про активне обговорення та пошук оптимальних рішень у мобілізаційній політиці.
- 27 лютого комітет з питань національної безпеки почав роботу над поправками, що демонструє пріоритетність питання мобілізації для українського уряду в умовах воєнного стану.
- Заплановане на 13 березня засідання комітету було скасовано, але розгляд ініціативи продовжили, Це може показувати, що народні обранці все ще не дійшли згоди у процесі законотворення. Власне, невідомі, скільки часу ще потрібно народним депутатам.