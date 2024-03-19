США закликають Україну до мобілізації: Грем передав важливе послання від Білого дому

Американський сенатор Ліндсі Грем під час візиту до Києва наголосив на необхідності ухвалення Україною закону про мобілізацію для посилення обороноздатності.

Сполучені Штати висловлюють підтримку Україні у зміцненні її військового потенціалу та війні проти Росії. Республіканець Грем, відомий своєю принциповою позицією, під час брифінгу в столиці України акцентував на важливості мобілізаційних заходів, – повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Кредити замість грантів: сенатор США розповів про нові шляхи підтримки України

Сенатор США про мобілізацію в Україні

"Перед від'їздом (в Україну – 24 Канал) я розмовляв з радником з національної безпеки США Джейком Салліваном і запитав його, що я можу зробити, щоб допомогти адміністрації (президента США)? Він відповів, що б я порушив питання закону про мобілізацію", – заявив Грем.

Політик переконаний, що збільшення чисельності українського війська є важливими для подальшої боротьби з агресором. Зі слів Грема зрозуміло, що Вашингтон очікує від України активних дій у цьому напрямку.

Я знаю, що це важко. Я знаю, що у вас люди воюють з першого дня,

— додав він, висловлюючи розуміння та підтримку з боку американського народу.

Заклик США до мобілізації в Україні відображає стратегічну позицію Вашингтона щодо підтримки нашої держави у протистоянні з агресором. Це також засвідчує важливість внутрішніх реформ та законодавчих ініціатив для зміцнення оборони.

Більше про законопроєкт