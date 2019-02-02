США дали обіцянку Угорщині тиснути на Україну у суперечці про мови нацменшин, – ЗМІ

США змістили у сторону підтримки Угорщини свою позицію щодо суперечки між цією державою та Україною. Ця суперечка стосується положень українського закону про освіту щодо мови національних меншин.

Про це свідчить дипломатична телеграма, надіслана у Будапешт послом Угорщини у Вашингтоні Ласло Сабо, пише проект ліберальних угорських журналістів Direkt36.

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У телеграмі викладені подробиці розмови між заступником міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Мадяром і помічником держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вессом Мітчеллом. Ця розмова відбулася 18 грудня 2018 року у Вашингтоні.

У випадку України американська сторона тепер погоджується з позицією Угорщини щодо націоналістичного ставлення України та небезпечного прецеденту, який може створити її закон про освіту,

– сказано в телеграмі.

Мітчелл визнає законними заперечення Угорщини щодо закону про освіту України щодо меншин, і каже, що США постійно піднімають це питання перед українською стороною.

"Мітчелл сказав, що він сподівається, що український уряд незабаром поступиться. Високопосадовець угорського Міністерства закордонних справ і торгівлі також сказав директору, що останнім часом українці здавалися більш конструктивними в переговорах з міністром закордонних справ Петером Сійярто", – мовиться у матеріалі видання.

Проте дипломатія Угорщини та США дуже далека від повної згоди у питанні України. Мітчелл поскаржився Мадяру, що угорський прем'єр Віктор Орбан говорив про Україну, як про "буферну державу".

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За словами Мітчелла, він вважає, що у "фундаментальному інтересі" Угорщини лежить те, що Україна стає частиною Заходу, і що Україна може бути прикладом того, що "невелика держава може встановити політичну незалежність від Росії".

У чому полягає конфлікт між Україною та Угорщиною? Суперечки між державами тривають вже понад рік. Вони спалахнули через ухвалений в Україні восени 2017 року закон про освіту. Одна зі статтей закону передбачає, що в Україні діти з родин нацменшин зможуть навчатися рідною мовою лише у початковій школі. А від 5 класу весь навчальний процес відбуватиметься українською мовою, при цьому мови нацменшин вивчатимуться лише як предмет.



Офіційний Будапешт побачив порушення прав угорської меншини у цій статті закону. Тож Угорщина взялася блокувати зустрічі в межах співпраці України з ЄС і НАТО, та робила це неодноразово.



Тоді Україна пішла на поступки Угорщині і Кабмін подовжив перехідний період для запровадження "мовної" статті закону. У дітей з нацменшин з’явилось більше часу для переходу на нові правила викладання предметів, адже перехідний період триватиме до 2023 року. Проте Угорщину на влаштували такі поступки.