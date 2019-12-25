19:04
25 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін зупинив володаря морів. Битва екстрасенсів у Росії
      Вєсті Кремля
      21:44, 24 грудня
      Вєсті.UA: Новорічні дива для Ляшка. Святкове гречкосійство
      Вєсті.UA
      19:04, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      США під прицілом: Китай випробував балістичну ракету, що здатна вражати будь-які цілі

      80 Читать новость на русском
      Військові Китаю випробували нову балістичну ракету / AP

      Стратегічна субмарина військово-морського флоту Китаю провела випробувальні стрільби балістичної ракети JL-3. Вона здатна нести ядерний заряд і вражати будь-які цілі на території Сполучених Штатів.

      Запуск ракети відбувся 22 грудня у Бохайській затоці поблизу берегів північного Китаю. Про це повідомляє The Washington Times.

      Це цікаво: США проти Китаю: навіщо Трамп відкрито став на бік опозиції

      Це вже четверті випробування JL-3 за останні два роки.

      За запуском балістичної ракети стежили американські супутники. Вони встановили, що ракета летіла в бік Заходу. Запуск пройшов успішно.

      Відзначимо, що у жовтні 2019 року у Китаї масштабно відзначили 70-річчя приходу до влади комуністів. До цього свята у Пекіні на центральній площі влаштували видовищний військовий парад, а у Гонконзі з новою силою відновилися протести.

      З нагоди річниці утворення Китайської Народної Республіки в Пекіні провели військовий парад, в якому взяло участь близько 15 тисяч осіб, 160 літаків і 580 одиниць військової техніки, включаючи ракети.

      Дивіться відео видовищного війського параду у Китаї:

       

      Україну накриє негода: де чекати мокрий сніг, ожеледицю та шквали вітру
      сьогодні
      13578
      Автор: Северин Трач
      Теги: Китай Зброя Водний транспорт Новини США Пентагон
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:30 Закони, які змінять життя українців у 2020 році
      Ірина Поліщук 1126
      сьогодні , 12:00 Суверенитет в обмен на деньги, или Три кита российской "дружбы"
      Віталій Портников 854
      24 грудня , 07:30 Зима, мороз та алергія: як вона проявляється на холод та як вберегтись
      706
      сьогодні , 11:00 Найкращі музичні альбоми 2019 року від світових та українських виконавців
      Олена Булан 468
      сьогодні , 10:00 Як кліматичні зміни вплинули на здоров'я людства у 2019 році та скільки людей загинуло
      Анастасія Кушпіт 481
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук