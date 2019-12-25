США під прицілом: Китай випробував балістичну ракету, що здатна вражати будь-які цілі

Стратегічна субмарина військово-морського флоту Китаю провела випробувальні стрільби балістичної ракети JL-3. Вона здатна нести ядерний заряд і вражати будь-які цілі на території Сполучених Штатів.

Запуск ракети відбувся 22 грудня у Бохайській затоці поблизу берегів північного Китаю. Про це повідомляє The Washington Times.

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Це вже четверті випробування JL-3 за останні два роки.

За запуском балістичної ракети стежили американські супутники. Вони встановили, що ракета летіла в бік Заходу. Запуск пройшов успішно.

Відзначимо, що у жовтні 2019 року у Китаї масштабно відзначили 70-річчя приходу до влади комуністів. До цього свята у Пекіні на центральній площі влаштували видовищний військовий парад, а у Гонконзі з новою силою відновилися протести.

З нагоди річниці утворення Китайської Народної Республіки в Пекіні провели військовий парад, в якому взяло участь близько 15 тисяч осіб, 160 літаків і 580 одиниць військової техніки, включаючи ракети.

Дивіться відео видовищного війського параду у Китаї: