Вперше в історії війни: ССО уразили новітню станцію зв'язку росіян

Українські захисники продовжують завдавати ворогу колосальних втрат. Так, бійці ССО на одному з напрямків знищили новітню станцію зв'язку росіян Р-416ГМ "Граніт-М".

Варто наголосити, що українські захисники вперше уразили такий комплекс. На озброєнні країни-агресорки Р-416ГМ з'явилися лише у 2018 році.

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ССО вперше уразили новітню РЛС ворога

Оператори 3-го полку ССО під час роботи на одному з напрямків ідентифікували російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ "Граніт-М". Ця станція є новою, адже на озброєнні ворога з'явилася лише у 2018 році. Як відомо з відкритих джерел, пересувна станція створена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах.

Українські захисники завдали удару по ворожій станції однією з новітніх розробок, яку отримали на озброєння бійці ССО. Робота було влучною та успішною, і в результаті вдалося уразити новітню станцію ворога Р-416ГМ. Варто наголосити, що бійці ССО вперше уразили станцію такого типу.

Відтак порушено зв'язок між командним пунктом та підрозділами армії терористів. Зазначимо, що ця станція Р-416ГМ – перша, що уражена українськими військовими за час війни,

– наголосили в ССО.

Бійці ССО знищили новітню станцію Р-416ГМ: дивіться відео

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