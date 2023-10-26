У певний момент серце відмовить, – Подоляк про чутки щодо здоров'я Путіна

Російські телеграм-канали повідомляли, що у Владіміра Путіна буцімто була "зупинка серця". У Кремлі це спростували. Та рано чи пізно серце президента Росії відмовить.

Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що здоров'я Путіна не має відношення до того, що нині відбувається. Він додав, що мовиться про концепт Росії в цілому.

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"Анатомічно, безумовно, серце в нього є. Патологоанатомічно в певний момент воно йому точно відмовить з урахуванням того, хто це", – наголосив Подоляк.

Радник керівника ОПУ додав, що подекуди говорять про те, що це Путін напав на Україну і веде війну геноцидного типу. Однак, на його думку, це не так. Мовляв, усе це – сутність "руского міра". Багато людей зацікавлені в тому, щоби проявляти себе так щодо бойових дій та атак на цивільне населення.

"Не лише Путін за цим всім стоїть. Якщо Путін зникне – фізично, юридично, унаслідок перевороту – безумовно це призведе до певних процесів у самій Росії", – зазначив Михайло Подоляк.

Однак ці процеси неоднозначні й вони одразу не зупинять війну. На його думку, усе через те, що ще не знищена велика кількість росіян, які зацікавлені в знищенні України.

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Радник керівника Офісу Президента додав, що росіяни прийшли у 2014 році вбивати українців. Окупанти зробили плацдарм, захопили українські території та 8 років свідомо накопичували зброю, навчалися, аби зайти на територію України та масштабувати кількість своїх злочинів.

Незалежно від здоров'я Путіна, ми маємо усвідомити, що є нині накопичений ефект ненависті Росії до цивілізованого світу. Елементом якого обов'язково вже є Україна,

– наголосив Подоляк.

Він додав, що від початку повномасштабного вторгнення Україна остаточно вийшла з Радянського Союзу. І нині триває боротьба за остаточну смерть СРСР у вигляді Росії.

Як зазначив радник керівника ОПУ, Владімір Путін лише відкрив дверцята й дав можливість "рускому міру" проявитися себе справжнім. Цю проблему може вирішити лише поразка Росії.

"Росія має програти на території України. І після цього залишки людей, які є адептами цієї концепції "усіх вбивати", вони будуть налякані. І там головне – проводити судові процеси над цими людьми. "Рускій мір" має сидіти на лаві підсудних", – наголосив Подоляк.

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