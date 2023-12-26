Почали діяти більш "вишукано", – політолог про куплену Путіним статтю NYT

У The New York Times написали про "готовність" Владіміра Путіна до переговорів з Україною. Найімовірніше, це замовний матеріал.

Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко наголосив 24 Каналу, що на Заході активізувалась "рука Кремля". За його словами, до ЄС і США відправили спеціальні делегації.

До теми Єдиний меседж: що означають заяви Росії про переговори

Це дипломати, які працювали ще в часи холодної війни. Саме з ними спілкуються журналісти під час підготовки таких матеріалів, як на NYT.

Почали діяти більш "вишукано" й "тонко", залучаючи журналістів і дипломатів старих часів. І в такому міксі з'являються такі статті, як у Bild та NYT,

– пояснив Буряченко.

Так, раніше Росія просто платила величезним медіахолдингам типу Russia Today, щоб вони цілодобово по всьому світу накачували проросійську позицію. Тепер від них багато де відмовились, розуміючи, що це пряма пропаганда – "соловйовщіна" і "скабєєвщіна".

Чого прагне Росія

Через такі матеріали, як на NYT, Росія намагається пролобіювати меседж, що з нею можна домовлятись. Але, як відомо, Путін ніколи не виконував домовленостей.

Водночас ідея можливого "перемир'я" між Україною і Росією знаходить своїх прихильників у ЄС і США, адже тоді зникає потреба допомагати Києву.

Росія готується до затяжної війни: останні новини

Країна-агресорка зазнає великих втрат і прагне виграти час для відновлення. Аналітики ISW вважають, що Кремль зацікавлений лише в тимчасовому припиненні вогню, а не в завершенні війни.

Крім того, Росія нарощує свій оборонно-промисловий комплекс. Майже третину федерального бюджету на 2024–2026 роки витрачатимуть на війну.

До того ж у Росії триває прихована мобілізація. А вже після переобрання Путіна навесні 2024 року можуть оголосити тотальну мобілізацію.