Став символом героїчного спротиву, – Фесенко пояснив, чому Зеленський популярний у світі

Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за версією читачів журналу Time. Завдяки ефективному спротиву українців популярність президента шалено зросла, тож це почали використовувати на користь країни в умовах війни.

Про це 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Як би по-різному до Зеленського не ставилися громадяни, для світу він став символом героїчного українського спротиву.

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За словами Фесенка, у цій ситуації фактор війни відіграв важливу роль. Водночас в умовах дефіциту на сильних та емоційних лідерів у сучасному світі Зеленський виявився людиною з добре вираженими лідерськими якостями.

Володимир Фесенко Політолог Його сприймають саме як символ спротиву України в умовах російської агресії. Не просто спротиву, а героїчного та ефективного спротиву. Тут вже починають відігравати роль риси самого Зеленського. Усе-таки попередня професія дається взнаки. Він дуже вмілий комунікатор.

Як зауважив Фесенко, в Офісі Президента ще у березні відчули, що популярність Зеленського внаслідок ефективного українського спротиву шалено зросла, тож почали це використовувати на користь нашої держави.

"Це було абсолютно правильним рішенням. Воно теж додало популярності Зеленському", – додав політолог.

Заяви Зеленського на тлі війни в Україні: останні новини

Володимир Зеленський запропонував державам-партнерам у законний спосіб визнати, що Росія повинна понести матеріальну відповідальність за скоєні злочини. Для цього потрібно підписати багатосторонній договір і створити механізм, завдяки яким можна буде отримати компенсацію всіх втрат.

Глава держави заявив, що біля Маріуполя загинули чимало українських льотчиків. Вони робили фактично неможливі речі, адже знаючи, що до "Азовсталі" долетіти майже нереально, усе одна намагалися це зробити.

Український президент розповів, що дуже багато разів просив в іноземних партнерів відповідну зброю, аби дійти до Маріуполя та розблокувати його військовим шляхом тоді, коли це ще було можливо.

Російські окупанти продовжують чинити терор в Україні, який має ознаки геноциду. Проте, за словами Зеленського, рано чи пізно відбудеться міжнародний трибунал і всі винні постануть перед судом.

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