Ставки значно вищі, ніж просто Україна, – Блінкен на засіданні Радбезу ООН

Ентоні Блінкен заявив, що Рада безпеки ООН несе головну відповідальність за збереження миру. А нова російська агресія проти України – це справжня загроза йому.

Державний секретар Сполучених Штатів зазначив, що ставки значно вищі, ніж просто українська держава. Про це він повідомив під час засідання Радбезу ООН, яке відбулося 17 лютого.

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Настав момент, настала мить, коли вирішується доля та безпека багатьох людей. Коли також мовиться про основу світового миропорядку, який є основою миру в усьому світі,

– сказав Ентоні Блінкен.

Американський дипломат наголосив, що кожна країна-член Ради безпеки має відповідально підійти до цього питання. Адже, за його словами, головний принцип, на який спирається безпека – це той, який був сформований після двох Світових воєн і під час Холодної війни.

"Одна країна не може міняти кордони іншої силою. Одна країна не може диктувати політику та вибір іншій країні та говорити із ким їй асоціюватися", – продовжив державний секретар США.

"Саме такі кризи ООН і Рада безпеки мають на меті попереджувати", – підсумував глава Держдепу.

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Війська Росії біля України: коротко