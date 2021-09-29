Ставлюсь стримано позитивно, – Притула сказав, чому не підтримує антиолігархічний закон
Джерело:24 канал
Верховна Рада ухвалила схвалила закон про статус олігарха. Однак Сергій Притула вважає, що в ньому немає чітких важелів для боротьби.
Ба більше, його пропхали з порушенням процедури. Про це він заявив в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі.
Варто прочитати Вихідці з "Голосу" в партії Притули: політик розкрив деталі
Зеленський не вигадав "ноу-хау"
За словами Притули, йому говорять, що він нібито підтримує антиолігархічний закон, який насправді є олігархічним.
Та я його не підтримую. Я з таким стриманим позитивом до нього ставлюся,
– наголосив Притула.
Він зауважив, що Володимир Зеленський не вигадав "ноу-хау". Адже кожен президент України йшов проти процедури і робив це регулярно.
"Проте мене тішить сам факт того, що питання боротьби з олігархами чи переведення олігархів у статус великого бізнесу, принаймні, набуло якогось юридичного оформлення", – сказав Притула.До речі! Сергій Притула сказав, чи візьме в олігархів гроші створення своєї політичної сили.
Притула: Всі наперед знають, хто потрапить у реєстр
Орієнтуватися, як відзначив він, потрібно на посольство Великої Британії, Венеційську комісію.
Так, ми всі знаємо наперед, хто потрапить в цей реєстр, але він нарешті з'являється,
– зауважив Притула.
Йому неприємно, коли прихильники якихось опозиційних політиків говорять, що відповідний документ – поганий. Адже це просто ще один закон, який викликає певні суперечки в суспільстві.
Варто прочитати Притула відповів, чи піде з телебачення заради політики
"Вони в нас виникають з будь-якого питання. Але якщо він поганий, чому ті політики, які зараз є опозицією, поки 5 років були владою, не написали і не ухвалили кращий?", – поставив запитання Притула.
Повне інтерв'ю із Сергієм Притулою: дивіться відео
Закон про статус олігархів: головне
- Україна зробила перший крок на шляху здолання олігархату. Верховна Рада ухвалила закон про статус олігархів.
- В Єврокомісії відреагували на рішучість Володимира Зеленського. Там очікують нових кроків президента.
- Українському лідеру зателефонував голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо.
- В Раді зареєстрували 10 постанов про скасування голосування. Зокрема проти закону – "Європейська Солідарність".
- Попри це, Федір Веніславський повідомив, що законопроєкт про олігархів не переголосовуватимуть.