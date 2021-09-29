Ставлюсь стримано позитивно, – Притула сказав, чому не підтримує антиолігархічний закон

Верховна Рада ухвалила схвалила закон про статус олігарха. Однак Сергій Притула вважає, що в ньому немає чітких важелів для боротьби.

Ба більше, його пропхали з порушенням процедури. Про це він заявив в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі.

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Зеленський не вигадав "ноу-хау"

За словами Притули, йому говорять, що він нібито підтримує антиолігархічний закон, який насправді є олігархічним.

Та я його не підтримую. Я з таким стриманим позитивом до нього ставлюся,

– наголосив Притула.

Він зауважив, що Володимир Зеленський не вигадав "ноу-хау". Адже кожен президент України йшов проти процедури і робив це регулярно.

"Проте мене тішить сам факт того, що питання боротьби з олігархами чи переведення олігархів у статус великого бізнесу, принаймні, набуло якогось юридичного оформлення", – сказав Притула.

Притула: Всі наперед знають, хто потрапить у реєстр

Сергій Притула сказав , чи візьме в олігархів гроші створення своєї політичної сили.

Орієнтуватися, як відзначив він, потрібно на посольство Великої Британії, Венеційську комісію.

Так, ми всі знаємо наперед, хто потрапить в цей реєстр, але він нарешті з'являється,

– зауважив Притула.

Йому неприємно, коли прихильники якихось опозиційних політиків говорять, що відповідний документ – поганий. Адже це просто ще один закон, який викликає певні суперечки в суспільстві.

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"Вони в нас виникають з будь-якого питання. Але якщо він поганий, чому ті політики, які зараз є опозицією, поки 5 років були владою, не написали і не ухвалили кращий?", – поставив запитання Притула.

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