У дверях залишили повістку: дружина "азовця", який перебуває у полоні, обурена діями ТЦК

Старший сержант бригади "Азов" Степан Головко вже 21 місяць перебуває у полоні в окупантів. Однак цей факт не завадив представникам військкомату у дверях його квартири залишити повістку.

Про цей випадок розповіла дружина захисника Анна на сторінці у Facebook.

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640 днів пекла і неповаги

Чоловік Анни – один із тих героїв, які майже три місяці утримували останній форпост у Маріуполі – "Азовсталь". У травні за наказом президента він разом зі своїми побратимами залишив територію заводу і опинився у російських катівнях.

Повістку надіслали "азовцю", який перебуває у полоні / Фото Анна Байда

Обурена жінка заявила, що повістку залишили у дверях за місцем реєстрації його чоловіка. Вона нагадала представникам ТЦК правила вручення повістки. Вона має бути вручена особисто "або уповноваженими особами повинен бути складений акт про відмову від отримання повістки із підписами уповноважених осіб та свідків".

Цікаво дізнатися, ким саме було підписано розписку про отримання даної повістки?

– запитала Анна.

Також дівчина нагадала начальнику Салтівського РТЦК та СП Харкова підполковнику А. Березюку, що згідно із законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки покладається на відповідних керівників.

Посадові особи, винні в порушенні законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, несуть відповідальність згідно із законом,

– додала дружина "азовця".

Опісля Анна запостила ще одне повідомлення. Вона зазначила, що її чоловік перебуває у пеклі російського полону 640 днів. Стільки ж часу триває повна неповага з боку місцевих РТЦК та СП.

Окупанти відмовляються міняти "азовців": що відомо

Від початку нового року вже відбулися три обміни полонених. Під час обміну 3 січня додому повернули – 230 військових і цивільних, під час обміну 31 січня – 207 захисників, а 8 лютого – ще 100. Більшість з тих, кого врятували, – захисники Маріуполя та "Азовсталі".

Однак, за словами командира бригади "Азову" Дениса Прокопенка, окупанти давно не міняли "азовців", які обороняли Маріуполь тоді ще у складі батальйону. Протягом обмінів 3 і 31 січня додому повернулися лише двоє бійців "Азову", ті, які долучилися до військової родини вже після оборони "Азовсталі", коли батальйон "Азову" розширили до бригади. Це сталося на початку 2023 року.

За словами Прокопенка, понад 900 "азовців" – досі у руках ворога.

У ГУР пояснили, що окупанти неохоче обмінюють захисників з окремих підрозділів, зокрема, "Азову". "По окремих підрозділах, звичайно, є особливий опір і спротив держави – агресора", – зазначив представник розвідки Андрій Юсов.