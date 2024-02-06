Думаю, Малюк розбереться, – Данілов про скандал зі стеженням за Bihus Info

У сучасному світі неможливо нічого приховати, тому винні у стеженні за журналістами Bihus.Info обов'язково знайдуться. Голова СБУ Василь Малюк зробить все необхідне для цього.

Про це в ефірі телемарафону розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Варто додати, що Верховна Рада України 6 лютого викликала голову СБУ для доповіді через стеження

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Данілов про стеження

Олексій Данілов зазначив, що ситуація зі стеженням за журналістами заподіює величезну шкоду не лише СБУ, а й всій країні загалом. Він додав, що до таких речей потрібно ставитися обережно і йому неприємно, що така ситуація сталася.

За словами Данілова, у цивілізованому світі це неприпустимо. Якщо говорити про членство у НАТО та ЄС, то це перш за все стандарти. Вони є обов'язковими для виконання.

Якщо хтось вважає, що можна на ці стандарти заплющувати очі, робити свою справу і не розуміти, якої шкоди для держави, для президента у непрості часи для нашої держави це наносить – тоді люди не розуміють, чим вони займаються,

– зазначив він.

Секретар РНБО переконаний, що голова СБУ, як освічена людина, обов'язково розбереться з цим питанням. Всі винні понесуть покарання.

Водночас у питанні замовників СБУ мають свою версію, а журналісти свою – як зазначив Данілов, вони мають на це право. Тому потрібно дочекатися результатів, адже у сучасному світі приховати нічого неможливо.

Стеження за журналістами