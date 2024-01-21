Одразу запросив голову СБУ, – Зеленський про інцидент зі стеженням за журналістами Bihus․Info

Володимир Зеленський висловився стосовно інциденту з таємним стеженням за журналістами проєкту Bihus․Info. Глава держави наголосив, що цей факт потребує ретельного розслідування.

Зокрема, після отримання інформації щодо слідкування за командою Bihus․Info він запросив до себе голову Служби безпеки України Василя Малюка. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю телеканалу Channel 4 News, передає 24 Канал.

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Зеленський поспілкувався з Малюком щодо переслідування

Глава держави наголосив, що після того, як стався резонанс щодо слідкування за журналістами Bihus․Info, одразу була відкрита кримінальна справа.

Я особисто запросив голову СБУ, також отримав деталі від генерального прокурора,

– сказав Зеленський.

Він також відповів на закиди тих людей, що казали, мовляв, у журналістів був відеозапис, тому "нічого не сталося". За словами глави держави, інцидент з командою медійників дійсно стався.

Крім того, президент наголосив, що "треба знайти відповіді на все це". Тому Служба безпеки України розслідуватиме цю справу і знайде винних.

За журналістами Bihus.Info слідкували близько року

У мережі з'явилося відео, де співробітників проєкту Bihus.Info звинувачували у вживанні наркотичних речовин під час новорічного корпоративу. На це відео відреагував Денис Бігус, заявивши, що це були оператори проєкту, а журналістів серед цих осіб не було.

Далі у СБУ звернули увагу на скандальний матеріал у мережі та розпочали розслідування. Цю справу розглядатимуть за статтею незаконного придбання, збуту або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.

Це відео виклав на ютуб маловідомий ресурс "Народна правда", що згодом видалив і новину, і відео. Однак фактчекерка Альона Романюк встановила, що редакція цього сайту, включно з головною редакторкою, вигадана.