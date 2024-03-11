Столтенберг відповів на заклик Папи підняти "білий стяг" і запевнив, що Україна буде в НАТО

Кілька днів тому Папа Римський порадив Україні здатися і "випити мирову" з Росією. Ця заява викликала величезну кількість реакцій у світі. Не залишив її поза увагою і генсек НАТО Єнс Столтенберг.

У той час, як президент Зеленський попрохав Папу не займатися "віртуальним посередництвом" між жертвою і катом, глава Альянсу під час спілкування з пресою у Брюсселі натякнув, аби понтифік залишив свої міркування про "мирні переговори" при собі.

Дивіться також Без цього не зможуть наступати: що зараз є найважливішим для росіян на фронті

Такий "мир" нам не потрібен

Єнс Столтенберг, не називаючи прямо імені Папи Римського, заявив, що капітуляція не може вважатися миром. У такий спосіб у НАТО відкинули наполягання Франциска на мирних перемовинах між Росією та Україною.

Генсек нагадав, що війну розпочав Путін, і, якби він хотів, то міг би закінчити її вже сьогодні. Водночас Україна не має іншого вибору, як протистояти агресору.

Столтенберг закликав союзників надалі продовжувати військову підтримку Києва.

Слід зауважити, що низка європейських лідерів теж засудила висловлювання Папи Римського. Так, глава МЗС Польщі Сікорський порадив понтифіку закликати Путіна "набратися мужності й вивести свою армію з України". Президент Латвії Едгарс Рінкевичс наголосив на необхідності боротися зі злом. А у Бундестазі підкреслили, що просити Україну здатися означає згоду із тим, що вона буде знищена.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба нагадав Папі, що в нашої держави прапор – жовто-блакитного кольору, інший вона підіймати не планує.

Україна буде в НАТО, питання – коли

Генеральний секретар також висловив упевненість, що Україна стане членом Альянсу у майбутньому. Він вважає, що зараз не стоїть питання, чи отримає Київ членство, є питання лише в тому, коли це станеться.

На думку Столтенберга, під час вторгнення в Україну Путін допустився стратегічної помилки. Російський президент хотів запобігти розширенню Альянсу, однак цього не сталося.

Тепер він (Путін – 24 канал) отримав точнісінько протилежний ефект. НАТО посилює військову присутність у східній частині нашого альянсу. Фінляндія та Швеція є повноправними членами, а Україна як ніколи близька до членства в НАТО,

– сказав генсек.

Українська церква закликала Папу до "сповіді"

В УГКЦ відповіли, що наша країна справді зранена, стікає кров'ю, однак українському народові навіть на думку не спадає те, щоб здатися.

Глава УГКЦ порадив Папі Римському та всім, хто не вірить у перемогу України, сповідатися.

Сьогодні, 11 березня, звернення з приводу висловлювання понтифіка, опублікувала Всеукраїнська Рада церков та релігійних організацій. Там зазначили, що якби українці здалися, злочини у Бучі та Ірпені могли повторитися в інших європейських містах. Там наголосили, що "ніхто і ніколи не змусить наш народ капітулювати".