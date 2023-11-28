Треба готуватися, – Столтенберг пояснив, що Росія планує зробити з Україною взимку
Джерело:НАТО
Єнс Столтенберг закликав країни-члени НАТО не припиняти підтримувати Україну. Очікується, що вони підтвердять непохитну підтримку нашої держави на зустрічі Ради Україна – НАТО.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг виступив 28 листопада на пресконференції у Брюсселі. Він заявив, що ситуація в Україні буде розглянута на засіданні міністрів закордонних справ країн Альянсу.
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Про що попередив Столтенберг
Генсек НАТО допустив посилення атак з боку Росії по об'єктах української інфраструктури цієї зими.
Ми бачимо інтенсивні бойові дії вздовж лінії фронту. І ми бачимо хвилі ударів безпілотників по українських містах, об'єктах інфраструктури. І треба готуватися до більшої кількості нападів проти українських міст,
– сказав Столтенберг.
Він назвав дуже важливим питання щодо продовження підтримки України країнами-членами НАТО.
Що кажуть про плани Росії на зиму
- Не так давно Володимир Зеленський попереджав українців, що зима буде важкою. Адже Росія може знову почати обстрілювати ракетами наші енергетичні об'єкти.
- Схожу заяву зробив й голова розвідки Естонії Антс Ківісельг. На його думку, через Росію цей зимовий період теж виявиться важким для українців. Він зауважив, що окупанти вичікують зниження температури нижче нуля.
- Нагадаємо, речник Повітряних Сил Юрій Ігнат припустив, що цієї зими Росія може спробувати провести комбіновані атаки. За його словами, може бути загроза застосування країною-агресоркою "Калібрів", ракет типу Х-101 та "Шахедів".
- Міністр енергетики Герман Галущенко раніше заявляв, що окупанти чекають на суттєве падіння температури в Україні перед тим, як почати атакувати нашу енергетичну інфраструктуру. Водночас він наголосив, що держава у курсі планів росіян та буде відповідним чином на них реагувати.
- Як повідомлялося раніше, представник ГУР МО Вадим Скібіцький вважає, що після настання холодів держава-терорист почне частіше атакувати Україну, адже під час низьких температур навантаження на енергосистему стає більшим, а її пошкодження – критичнішими. При цьому тактика окупантів може бути різною.