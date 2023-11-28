Треба готуватися, – Столтенберг пояснив, що Росія планує зробити з Україною взимку

Єнс Столтенберг закликав країни-члени НАТО не припиняти підтримувати Україну. Очікується, що вони підтвердять непохитну підтримку нашої держави на зустрічі Ради Україна – НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг виступив 28 листопада на пресконференції у Брюсселі. Він заявив, що ситуація в Україні буде розглянута на засіданні міністрів закордонних справ країн Альянсу.

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Про що попередив Столтенберг

Генсек НАТО допустив посилення атак з боку Росії по об'єктах української інфраструктури цієї зими.

Ми бачимо інтенсивні бойові дії вздовж лінії фронту. І ми бачимо хвилі ударів безпілотників по українських містах, об'єктах інфраструктури. І треба готуватися до більшої кількості нападів проти українських міст,

– сказав Столтенберг.

Він назвав дуже важливим питання щодо продовження підтримки України країнами-членами НАТО.

Що кажуть про плани Росії на зиму