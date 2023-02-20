Путін не напав би на Україну, якби Китай був категорично проти, – аналітик зі США

За повідомленням Головного управління розвідки, України в Росії відбудуться ядерні навчання. Це означає, що Владімір Путін знову взявся за ядерний шантаж, попри попередження США та Китаю.

В медіапросторі України дуже багато говориться про те, що Китай у питання ядерного шантажу Росії є на боці українців. Про це 24 Каналу розповів журналіст і політичний аналітик зі США Армен Чібухчян. На його думку, це не так.

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Росія та Іран будуть залежати від Китаю

Він зазначив, що війна між Росією та Україну поступово перетворюється на протистояння США та Китаю.

За його словами, якби Китай був категорично проти вторгнення Росії в Україну, то Путін не розпочав би цю війну.

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"Китаю все це було вигідно. Він знає свою силу і своє місце. Пекін розумів, що Росія, Туреччина та Іран намагалися створити третій полюс у світі між Китаєм та Заходом. І всі ці країни, особливо Росія та Іран надалі будуть залежати від Китаю. І тому Пекін погодив вторгнення Росії в Україну", – впевнений журналіст.

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