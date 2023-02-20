Путін не напав би на Україну, якби Китай був категорично проти, – аналітик зі США
За повідомленням Головного управління розвідки, України в Росії відбудуться ядерні навчання. Це означає, що Владімір Путін знову взявся за ядерний шантаж, попри попередження США та Китаю.
В медіапросторі України дуже багато говориться про те, що Китай у питання ядерного шантажу Росії є на боці українців. Про це 24 Каналу розповів журналіст і політичний аналітик зі США Армен Чібухчян. На його думку, це не так.
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Росія та Іран будуть залежати від Китаю
Він зазначив, що війна між Росією та Україну поступово перетворюється на протистояння США та Китаю.
За його словами, якби Китай був категорично проти вторгнення Росії в Україну, то Путін не розпочав би цю війну.
Чи погодив Китай вторгнення Путіна в Україну: дивіться відео
"Китаю все це було вигідно. Він знає свою силу і своє місце. Пекін розумів, що Росія, Туреччина та Іран намагалися створити третій полюс у світі між Китаєм та Заходом. І всі ці країни, особливо Росія та Іран надалі будуть залежати від Китаю. І тому Пекін погодив вторгнення Росії в Україну", – впевнений журналіст.
Стосунки Китаю та Росії: важливе
- Політолог Тарас Загородній вважає, що візит очільника США Джо Байдена до столиці України 20 лютого має вагоме значення на міжнародній політичній арені. За його словами, президент США дав Китаю чітко зрозуміти, що підтримка Росії у війні проти України – не найкращий варіант.
- Нещодавно у США висловили побоювання, що Пекін може надати Росії летальну зброю. Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському виданню наголосив, що звернувся до китайських лідерів прямо і публічно з проханням не надавати жодної підтримки росіянам у цій війні. Він сподівається, що Пекін збереже прагматичне ставлення, інакше є ризик Третьої світової війни.
- Вже завтра, 21 лютого, Владімір Путін виступить з промовою до населення країни-агресорки на федеральних зборах. Російський опозиційний політик Геннадій Гудков не чекає від очільника Кремля серйозних заяв. На його думку, Сі Цзіньпін уже надіслав Путіну сигнал на Мюнхенській конференції через свого представника, щоб той навіть не думав про ядерну зброю, бо Китай це не влаштовує.
- Міністр закордонних справ Китаю Ван І під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки зазначив, що китайська позиція щодо війни Росії проти України полягає у необхідності почати мирні переговори. Ван І зазначив, що Китай підготує офіційну позицію КНР щодо політичного врегулювання кризи в Україні.