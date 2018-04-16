Відносини Росії і Заходу гірші за часи холодної війни, – Лавров

Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявляє, що що складні відносини Росії і Заходу склалися через відсутність каналів зв'язку між сторонами й одержимість русофобією.

Про це йдеться в інтерв'ю BBC із Сергієм Лавровим.

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Я думаю, що вони (відносини Росії і країн Заходу) стають гіршими. Тому що навіть під час холодної війни існували канали зв'язку. І не було такої одержимості русофобією, яка схожа на спробу геноциду через санкції,

– заявив Лавров.

Крім цього, він ще раз заявляє про непричетність Росії до хіматаки у Сирії.

"Чесно кажучи, всі факти, на які вони (Франція, Великобританія, США) спиралися, базувалися на повідомленнях у ЗМІ та соціальних медіа", – говорить Лавров.

Зазначимо, напередодні офіційний представник Пентагону Дана Уайт заявила, що США вирішили завдати удару по Сирії, не чекаючи результатів експертизи ОЗХЗ щодо хіматаки у Сирії, через те, що сирійська влада країни блокувала доступ експертів ОЗХЗ до Східної Гути.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на хімічну атаку урядовими силами Башара Асада. У результаті було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. Загиблих внаслідок операції немає, проте троє осіб отримали осколкові поранення.