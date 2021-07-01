Страх з дитинства, – Зеленський про нездорову реакцію Росії на тему НАТО

Росія різко реагує на бажання України стати частиною НАТО. Володимир Зеленський пояснив нездорову реакцію Москви на цю тему "страхом з дитинства".

В інтерв'ю виданню український президент прокоментував заяви Кремля щодо НАТО та можливого вступу до нього України.

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Причина різкої реакції Росії на Альянс

Зеленський порівняв нездорову реакцію Росії на тему Північноатлантичного альянсу з дитячими страхами.

Це як постійно говорити про застарілий страх із дитинства, що хтось страшний вийде вночі з шафи та налякає,

– зазначив глава держави.

Однак уточнив, що у цій умовній шафі нічого немає, бо це просто шафа.

Водночас президент наголосив, що ціннісна інтеграція в європейську та євроатлантичну спільноту є історичним вибором України. А нещодавню заяву Путіна про нібито "освоєння України іноземними контингентами", Зеленський назвав "нав'язливою ідеєю".

"Якщо говорити об'єктивно, то всі формати навчань, які відбуваються за участю наших партнерів, опрацьовані не сьогодні й не вчора. Наприклад, навчання "Сі Бриз" проводяться ще з 1997 року", – додав глава держави.

На його думку, дивно називати це терміном "військове освоєння". Тому що це – про історичний вибір України.

Попередні заяви Кремля щодо України та НАТО