"Посилання у шапці профілю": як блогер з Закарпаття пробив дно, хайпуючи на страті воїна

Відео страти українського військового шокувало весь цивілізований світ. Тим часом блогер з Закарпаття, який називає себе чемпіоном з коломийок, зняв ганебне відео у тікток.

Попередньо українська розвідка вже "приблизно знає", хто з російських окупантів стратив воїна. Своїми діями Росія повертає людство у найтемніші часи. Таких звірств світ не бачив з часів Другої світової війни. Тим часом блогер з Закарпаття вирішив, що трагедія може стати темою для чергового тікток-контенту.

Зверніть увагу Це один із прикладів – таких випадків може бути десятки тисяч, – Лубінець про страту військового

Відео блогер Віктор Бендик з ніком chorniygucul опублікував у своєму акунті. Хлопець бадьорим голосом розповідає про трагедію та використовує жаргонне слово "башка". У контексті трагедії – цинізм просто зашкалює.

Як блогер хайпує на страті воїна: дивіться відео з мережі

Чутливим людям рекомендують не дивитися відео страти навіть з блюром. Тим часом Бендик завляє, що залишає посилання у шапці профілю й заликає переходити, дивитися та коментувати.

Українців такий хайп на трагедії просто шокував. Після коментарів з критикою Бендик видалив або архівував відео.