Залякують своїх, – полковник ЗСУ пояснив мету відео зі вбивствами полонених

Днями в мережі з'явилися відео, яке вчергове доводить, що Росія є країною-терористкою, країною, що населена військовими злочинцями. Оприлюднені кадри показують, як російські солдати обезголовлюють українського захисника, взятого в полон.

Спочатку це відео з'явилося на російських пропагандистських каналах, а це свідчить, що воно було спрямоване перш за все на російську аудиторію і містило головний меседж для окупантів. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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"Такого роду публікації, як дзеркало, намагаються показати власним військовослужбовцям, що буде з ними, якщо вони потраплять у полон", – наголосив полковник.

Відео спрямоване на своїх

Світан повідомив з власного досвіду полону, що росіяни надзвичайно жорстоко поводяться зі своїми полоненими ще з 2014 року. А подібними відео зі стратами вони намагаються вказати, що українці поводяться ще гірше з тими, кого беруть у полон.

Тільки для цього страху щодо здачі у полон публікуються такі відео і розповсюджуються у пабліках Росії,

– підкреслив військовослужбовець.

Нагадаємо, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубенець вважає, що відео зі стратою військового спрямоване на росіян, аби між ними посилилися антиукраїнські наративи. Він також підтримує твердження, що так терористи залякують своїх військових, аби ті не здавалися в українських полон і вважали, що з ними там вчинятимуть так само.

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