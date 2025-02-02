Нема ресурсів, щоб просуватись скрізь: генерал-лейтенант назвав стратегічне завдання росіян
- Росіяни намагаються витіснити українські війська з Курщини та захопити території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
- Противник зосереджується на пріоритетних ділянках, адже не має сил для просування всюди.
Росіяни на деяких відтинках фронту посилюють наступальні дії. Ймовірно, їхня тактика дещо змінюється, зважаючи на зменшення військових ресурсів, проте окупанти намагаються виконувати стратегічні завдання свого командування.
Генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко розповів 24 Каналу, що противнику важливо витіснити українські війська з Курщини та захопити території України, про які раніше говорив Владімір Путін. Мовиться про адміністративні кордони Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
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Стратегічні завдання окупантів
Ігор Романенко підкреслив, що у росіян цілі залишаються незмінними. Кремль для того, щоб відстоювати свої плани намагається до початку ймовірних перемовин захопити якомога більше української землі.
Яка ситуація на Донецькому напрямку: карта
"Питання полягає в тому, як поводитиметься вдала України, ЗСУ та українські партнери", – сказав він.
Окупанти, ймовірно, по всій лінії зіткнення намагатимуться захопити стільки українських територій, скільки їм вдасться. Проте, за словами генерал-лейтенанта, противник уже немає сил та ресурсів, щоб просуватись скрізь.
Росіяни зосереджуються на пріоритетних ділянках – це Курщина та Східний фронт. На інших напрямках ситуація також загострюється, наприклад, поблизу Куп'янська. Там є залізниця, тому росіяни продумують ймовірні методи своєї логістики для подальшого наступу,
– припустив Романенко.
Що відбувається біля Куп'янська: дивіться на карті
Генерал-лейтенант додав, що позиція України та партнерів полягає у тому, щоб відстояти та виконати завдання стратегічної оборони ЗСУ, щоб зупинити просування ворога й деокупувати захоплені території.
Однак для цього необхідно достатньо ресурсів та політична воля союзників, щоб накопичувати їх.