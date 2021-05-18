Стратегія окупації Донбасу за допомогою агентів Кремля в Україні провалилася, – Печій

Росія ще у 2014 році мала амбітні плани на швидку окупацію українських територій. Тоді вона створила цілі анклави російських агентів по всій Україні.
Журналіст Олексій Печій у відеоблозі "Теории заговора" розповів, що Кремль розраховував на швидку дестабілізацію ситуації в Україні завдяки діяльності проросійських політиків. Одним з таких був Віктор Медведчук.
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Чому Путін помилився
Втім, за словами Печія, Володимир Путін помилився, адже через 7 років після початку війни на Донбасі Медведчука "притиснули".
Він зауважив, що розкриття зрадницьких переговорів кума Путіна зі своїми російськими кураторами, де фактично обговорювали здачу України, несуть дуже потужний сигнал і Києву, і Москві.
Чи опиниться Медведчук за ґратами за держзраду – питання відкрите й частково сумнівне,
– заявив журналіст.
До теми Медведчук таки здав закордонний та дипломатичний паспорти
Печій припустив, що кількість тих, хто хотів би співпрацювати з окупантами, різко зменшиться. Принаймні на цьому етапі війни Росії проти України.
"Стратегія повзучої окупації за допомогою кремлівських агентів в Україні провалилася", – наголосив Печій.
Повний випуск відеоблогу "Теории заговора": дивіться відео
Справа Медведчука: коротко
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова 11 травня підписала підозру Віктору Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку. Її оголосили за 3 епізодами.
- Печерський райсуд Києва 13 травня обрав Медведчуку запобіжний захід. Нардеп до 9 липня перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом.
- Офіс генпрокурора подав апеляцію на рішення суду щодо домашнього арешту Медведчука й просить таки взяти політика під варту.