Стрілець-зенітник збив російський вертоліт Мі-24 на Луганщині

Українські десантники завжди на варті оборони нашої держави. Сьогодні стрілець-зенітник 81 окремої аеромобільної бригади з допомогою ПЗРК "Stinger" збив російський вертоліт Мі-24.

Про це розповіли у Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Тепер статистика втрат ворожої техніки збільшилась на один гелікоптер.

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Сьогодні, 12 травня, стрілець-зенітник 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України показав свій професіоналізм. Чоловік виявив групу з чотирьох ворожих гелікоптерів у Луганській області, та з допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу "Stinger" збив ведучого другої пари.

Підрозділи протиповітряної оборони ДШВ й надалі продовжують виконувати бойові завдання та знищувати засоби повітряного нападу противника,

– зазначили у повідомленні.

Яка ситуація в Луганські області: коротко

Росіяни вбили рятувальників-героїв з Луганщини. Вони допомагали гасити пожежі, витягали людей з-під завалів і розміновували обстріляні будівлі.

Загарбники продовжують нещадно обстрілювати Луганщину. Цього разу вороги били по будівлі школи-інтернату для дітей з особливими потребами. На щастя, вдалося уникнути жертв і постраждалих. Зазначається, що всіх вихованців зі школи раніше евакуювали.

10 травня вдень ворог вкотре вдарив артилерією та системами залпового вогню по місту Сєвєродонецьк. Внаслідок цього постраждав газопровід. Внаслідок цього мешканці міста залишилися без газу.

Кремінна вже тривалий час знаходиться під ворожою окупацією. Мародерству росіян немає меж. Вони обчищають будинки цивільних, освітні заклади та лікарні. Все награбоване вивозять до Росії.

Як ЗСУ майстерно знищують ворога: коротко

Бригада швидкого реагування Нацгвардії України спільно з побратимами з окремої 81-ї аеромобільної бригади серйозно взялися за озброєння армії країни-агресорки та знищили ворожу БМП-1.

11 травня, на Запоріжжі українські воїни ліквідували 21 окупанта з особового складу російських військ, також 28 росіян отримали поранення. Зокрема, в металобрухт ЗСУ перетворили багато ворожої техніки.

З допомогою ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ на Півдні знешкодили 23 російських військових; уразили 2 танки та 2 БМП та знищили ворожий склад боєприпасів на Херсонщині.

Протягом доби 11 травня росіяни здійснили 5 атак на Сході, але зазнали значних втрат. Нашим захисникам і захисницям вдалося ліквідувати понад 200 російських військових і багато ворожої техніки.

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