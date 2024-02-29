Від дезінформації до війни в космосі: Німеччина змоделювала сценарій можливого нападу на НАТО

Німецький уряд у звіті провів "аналіз ризиків для цивільного захисту". Бундестаг описав імовірний сценарій можливого конфлікту неназваного агресора з НАТО, ґрунтуючись на уроках повномасштабної війни Росії проти України.

Німецький парламент зазначив, що війна в Україні підтвердила, що сучасні воєнні дії поєднують класичні та неконвенційні операції. До останніх належать кібератаки, кампанії з дезінформації та диверсії. Журналісти, які отримали документ у розпорядження, детальніше розповіли про нього.

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Про що мовиться у німецькому звіті

Напад агресора – гібридний та/або із застосуванням усього арсеналу сучасних збройних сил в усіх вимірах (сухопутний, повітряний/космічний, морський, кібернетичний та інформаційний) на територію НАТО… Є, таким чином, вірогідним сценарієм,

– заявили в Німеччині.

Там виклали один зі сценаріїв нападу та підкреслили, що він є тільки одним з можливих та не уточнили, який розвиток подій передбачають інші сценарії.

Згідно з відомим сценарієм війна передбачає 4 фази:

перша – триває з різним ступенем інтенсивності декілька років і передбачає гібридний вплив агресора: шпигунство, кібератаки, диверсії та атаки на життєво важливі та оборонно важливі об'єкти та критичну інфраструктуру. Її ключова особливість – гібридний вплив відбувається таємно , і пов'язати його з агресором одразу неможливо;

, і пов'язати його з агресором одразу неможливо; друга – за декілька місяців відбувається розгортання військ агресора на східних кордонах НАТО – і розгортання сил Альянсу для стримування у відповідь. Гібридний вплив продовжується, проте стає інтенсивнішим, а його приховування – все меншим;

агресора на східних кордонах НАТО – і розгортання сил Альянсу для стримування у відповідь. Гібридний вплив продовжується, проте стає інтенсивнішим, а його приховування – все меншим; третя – щонайменше один рік відкритої військової агресії проти території НАТО – вибіркові атаки із застосуванням конвенційних і неконвенційних засобів, включно з цілями на території Німеччини, а також імовірні перебої в роботі супутників у космосі;

із застосуванням конвенційних і неконвенційних засобів, включно з цілями на території Німеччини, а також імовірні перебої в роботі супутників у космосі; четверта – війська агресора прориваються через оборонні лінії НАТО на територію Німеччини. Передбачають повномасштабне збройне протистояння в космосі. Сценарій передбачає, що фаза завершується "домовленістю про припинення вогню не раніше, ніж через кілька місяців".

У звіті Берлін пропонує взяти сценарій як основу, щоб побудувати концепцію цивільного захисту. До речі, відповідні відомства на його основі можуть додатково моделювати "підсценарії" для ефективнішої оборони.

Останні заяви Німеччини про війну в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на тлі заяви президента Франції про можливе відправлення в Україну західних військ запевнив, що вони не відправлятимуть своїх військових.

Ба більше, Шольц навіть сказав, що він проти відправлення Збройним Силам України далекобійних ракет Taurus, які можуть бити до 500 кілометрів. Німецький канцлер заявив, що Україна може бити цими ракетами по Росії. Мовляв, Берлін може бути втягнутий у війну.

Водночас канцлер Німеччини розповів, що Велика Британія допомогла ЗСУ наводити Storm Shadow. Проте у міністерстві оборони Великої Британії запевнили, що Україна самостійно використовує далекобійні ракети Storm Shadow та наводить їх на цілі.