Один згорів під Авдіївкою, а інший – втонув у морі: що відомо про російські Су-35

За останні два дні українська армія ліквідувала вже два передових російських винищувачі Су-35С. А загально протягом війни такі інциденти повторювалися регулярно, попри "чудову маневреність" цього літака.

Російські пропагандисти називають його "одним з найпотужніших винищувачів класу 4+ у світі". Однак українська ППО вже неодноразово показувала, що вони дуже добре горять і ще краще – падають. Що відомо про ці російські "вундервафлі" – розповідає 24 Канал.

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За останні декілька днів українська ППО збила два російських літаки Су-35. Один з них було ліквідовано біля Авдіївки 17 лютого – разом з ще двома бомбардувальниками Су-34. Інший винищувач вдалося відправити на дно над Азовським морем вже 19 лютого.

Що відомо про Су-35

Су-35 вважається одним з основних винищувачів, що перебувають на озброєнні російської армії. Цей винищувач створювався для перехоплення та знищення повітряних цілей як у далеких, так і у ближніх повітряних боях, а також для ураження наземних та надводних об'єктів військ.

Багатоцільовий винищувач здатен переносити різні види озброєння. Загалом він має 12 вузлів підвіски для бомб та ракет. Росіяни переконують, що Су-35 завдяки радару Н035 "Ірбіс" може одночасно стежити за 30 повітряними або 4 наземними цілями.

Російський винищувач здатен нести протикорабельні ракети Х-31, Х-35, Х-59М, а також ракети типу "повітря – земля" великої дальності та високоточні боєприпаси. У боях за Авдіївку росіяни використовували їх для скидання КАБів. Як повідомив головком Олександр Сирський, саме під час спроб ударити по позиціях ЗСУ цей літак і було ліквідовано.

Характеристики Су-35

Представили Су-35 у Дослідно-конструкторському бюро імені Сухого у 2008 році. Його розробка велася досить довго – ще з 80-х. Однак фактично це модернізована версія іншого російського винищувача – Су-27.

Зазначається, що основні характеристики ворожого літака виглядають так:

довжина – 21,9 метра

висота – 5,9 метра

розмах крила – 14,7 метра

максимальна швидкість – 2500 кілометрів за годину;

максимальна дальність польоту – 3600 кілометрів;

бойове навантаження – 8 тонн;

двигун – турбореактивний двоконтурний з форсажною камерою та керованим вектором тяги;

ресурс літака – 6000 годин;

екіпаж – одна людина.

Скільки Су-35 має на озброєнні Росія

Як зазначалося вище, Су-35 є одним з основних винищувачів на озброєнні окупантської армії. Згідно з комплексним дослідженням Американського центру аналізу європейської політики (CEPA) зараз у Росії є приблизно 114 Су-35 – однак лише у теорії. Наразі неможливо порахувати точно, скільки таких винищувачів виробила Росія за час повномасштабного вторгнення.

За даними російських ЗМІ, вартість винищувача Су-35 коливається від 98 мільйонів до 104 мільйонів доларів США.

Чи справді він такий "передовий"

З початку повномасштабного вторгнення повідомлялося принаймні про 13 збитих Су-35. Зазначимо, один з них ліквідувала славнозвісна російська ППО – це сталося 28 вересня 2023 року над Токмаком. Його збили за допомогою ЗРК С-300

Росіяни вважають Су-35 винищувачем четвертого класу, так навіть не бояться порівнювати його з американським F-22 Raptor. Однак, як переконують експерти, Су-35 можна називати хіба що російським аналогом американському F-16.

Навіть попри те, що російський літак значно "молодший", однак він здатний уловлювати цілі на меншій відстані, ніж американський аналог. Окрім цього, F-16 має озброєння, яке б'є ракети "повітря – повітря".

Водночас пілот F-16 авіації США та підполковник у відставці Ден Гемптон вважає, що російські Су-35 гарні ззовні, але насправді є повним мотлохом. Наприклад, у порівнянні з американськими літаками він дуже великий, а його двигуни дуже димлять. Окрім цього, системи на борту Су-35 легко заглушити передовими засобами.