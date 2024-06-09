За 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення: показуємо на карті, де уразили російський Су-57

У суботу, 8 червня, на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області Росії уразили багатоцільовий російський винищувач Су-57. Зауважимо, що в ГУР також наголосили, що ураження Су-57 – перший подібний випадок в історії.

На супутникових знімках, які датуються 8 червня, помітно, що біля винищувача країни-агресорки з'явились сліди від ураження. Де на карті розташований аеродром "Ахтубінськ", де уразили Су-57, – показує 24 Канал.

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Де розташований аеродром "Ахтубінськ"

Зранку 9 червня в Головному управлінні розвідки МО України повідомили про ураження багатоцільового винищувача держави-агресора Су-57, яке сталося 8 червня.

Су-57 – найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69 На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.

За даними розвідки, винищувач Су-57 уразили на території аеродрому "Ахтубінськ” в Астраханській області Росії. Зазначається, що це летовище розташоване за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Зауважимо, що аеропорт "Ахтубінськ" один з тих, який окупанти використовують для завдання ракетних ударів по території України.

Ахтубінськ в Астраханській області: дивіться на карті

Деталі про ураження СУ-57 та про сам винищувач: основне