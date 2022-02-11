Суд залишив без змін запобіжний захід Порошенка у справі про держзраду

Судді розглянули апеляцію на запобіжний захід Петра Порошенка у справі про закупівлю вугілля з окупованих територій. Він залишається незмінним – у вигляді особистого зобов'язання.

11 лютого Київський апеляційний суд відхилив скаргу прокурорів, повідомляє 24 канал. Відтак, запобіжний захід Порошенку залишили без змін.

Раніше Під судом, де розглядатимуть апеляцію на "запобіжку" Порошенку, сталася штовханина

Зазначимо, що судове засідання розпочали об 11:15. Раніше апеляцію на обрання запобіжного заходу політику подали як сторона обвинувачення, так і сторона захисту.

Чому сторони оскаржували "запобіжку"

Ще у січні Печерський суд Києва обрав лідеру "Євпропейської солідарності" запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Термін дії ухвали – до 19 березня. Це означає, Порошенко мусить здати свої паспорти, упродовж цього часу йому заборонять покидати територію України. Водночас нардеп має прибувати на першу вимогу слідчих.

Обвинувачення з цим не погодилося й оскаржило рішення суддів. Прокурори хотіли, аби політика взяли під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 1 мільяда гривень.

з цим не погодилося й оскаржило рішення суддів. Прокурори хотіли, аби політика взяли під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 1 мільяда гривень. Апеляцію подали й адвокати Порошенка. Захисники п'ятого президента вимагали, щоб судді відмовили в обранні запобіжного заходу взагалі.

Під судом зібралися прихильники Порошенка, серед них – низка політиків. Сама будівля суду та територію поблизу – під охороною правоохоронців.

ДБР відреагувало на рішення суду

У Державному бюро розслідувань ​вважають, що Апеляційний суд фактично підтвердив обґрунтованість підозри Петру Порошенку. Мовляв, своїм рішення суд визнав, що підозра була вручена нардепу у законний спосіб. А також, що вона є обґрунтованою та підтверджується належними доказами.

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