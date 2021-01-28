Навальний залишається в СІЗО: суд відмовився його звільняти

Московський обласний суд відмовився задовольняти апеляційну скаргу захисту Олексія Навального. Раніше російського опозиційного політика взяли під варту на 30 діб.

Джерело: Meduza

Розгляд апеляційної скарги відбувся 28 січня. Сам Навальний зараз перебуває в СІЗО "Матроська тиша". Брав він участь у засіданні з допомогою відеозв'язку.

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Захист Навального вказав у цій скарзі на цілу низку невідповідностей чинним законам. Наприклад:

суд першої інстанції ухвалив "продовжити термін затримання" Навального до 30 діб,

натомість Кримінально-процесуальний кодекс передбачає тільки "взяття під варту на термін не більше ніж на 30 діб".

Все це одне велике порушення закону, демонстративне порушення закону. Ви читали протокол судового засідання? Якщо так, то ви повинні були сміятися на весь Московський обласний суд,

– заявив Навальний.

Політик також припустив, що для нього приготували камеру в "Матроській тиші" ще до того, як його літак летів з аеропорту "Внуково" до "Шереметьєво". Водночас він підкреслив, що такими кроками влада хоче його залякати.

У підсумку представник прокуратури не підтримав апеляційну скаргу захисту Навального, назвавши її необґрунтованою.

Вже після засідання адвокати політика заявили, що оскаржуватимуть його взяття під варту в Європейському суді з прав людини.

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Що ще було на суді

Окрім тримання під вартою, політик також прокоментував обшуки у його квартирі напередодні та затримання брата Олега.

Зокрема, політика здивувала ситуація з його братом. Йому пояснили, що Олег Навального затримали через порушення коронавірусних обмежень. Усіх за це затримували.

Тих, хто закликав вийти на мітинги 23 січня, вони звинувачують у порушенні карантинних обмежень,

– пояснив один із адвокатів Навального.

Опісля опозиціонер із здивуванням запитав, чи у нього був удома обшук через порушення ковідних обмежень. І йому дали ствердну відповідь.

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Реакція Навального на обшук у його квартирі та затримання брата Олега: дивіться відео

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