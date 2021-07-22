Суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти Зеленського за статтею про держзраду
Джерело:фейсбук "Руху опору капітуляції"
Шевченківський районний суд задовольнив скаргу активістів "Руху опору капітуляції" та зобов'язав ДБР відкрити провадження проти президента Володимира Зеленського. Українського лідера хочуть притягнути до відповідальності за статтею про державну зраду.
Тепер Державне бюро розслідувань буде змушене відкрити справу через зрив операції із затримання вагнерівців.
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Зауважимо, що активісти 6 липня подали до ДБР заяву про вчинення злочину внаслідок "зливу спецоперації щодо бойовиків ПВК "Вагнер". Однак слідчі бюро так і не внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Після цього активісти бути змушені подати заяву до суду.
Спільними зусиллями ми добились проміжного успіху. Попереду у нас багато роботи. "Рух опору капітуляції" надалі тримає справу на контролі. Рухаємося далі,
– прокоментували активісти.
Цікаво, що вони вимагають відкриття провадження не лише проти президента Зеленського, але й проти його оточення.
Справа вагнерівців: головне
- У липні 2020 року в Білорусі затримали 33 росіян. Згодом з'ясувалося, що вони були бойовиками ПВК "Вагнер" та воювали на тимчасово окупованих територіях проти України.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не віддасть затриманих бійців Україні. Зрештою вони потрапили у руки Росії.
- За інформацією ЗМІ, операцію із затримання вагнерівців спланували українські спецслужби, але вона провалилась через нібито "злив" з Офісу Президента.