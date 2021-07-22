Суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти Зеленського за статтею про держзраду

Шевченківський районний суд задовольнив скаргу активістів "Руху опору капітуляції" та зобов'язав ДБР відкрити провадження проти президента Володимира Зеленського. Українського лідера хочуть притягнути до відповідальності за статтею про державну зраду.

Тепер Державне бюро розслідувань буде змушене відкрити справу через зрив операції із затримання вагнерівців.

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Зауважимо, що активісти 6 липня подали до ДБР заяву про вчинення злочину внаслідок "зливу спецоперації щодо бойовиків ПВК "Вагнер". Однак слідчі бюро так і не внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Після цього активісти бути змушені подати заяву до суду.

Спільними зусиллями ми добились проміжного успіху. Попереду у нас багато роботи. "Рух опору капітуляції" надалі тримає справу на контролі. Рухаємося далі,

– прокоментували активісти.

Цікаво, що вони вимагають відкриття провадження не лише проти президента Зеленського, але й проти його оточення.

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