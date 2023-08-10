Суд зобов'язав монастир УПЦ МП повернути заповіднику майно Нижньої лаври

Господарський суд міста Києва 10 серпня зобов'язав Чоловічий монастир УПЦ МП повернути майно Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра". Мовиться про приміщення Нижньої лаври.

Про це повідомили у Мінкульті. Днем до цього розірвання договору між заповідником та російською церквою визнали законним.

До теми Суд визнав законним розірвання договору між Лаврою і монастирем УПЦ МП

Московські монахи мають повернути майно заповіднику

У Мінкульті повідомили, що суд зобов'язав монастир УПЦ повернути заповіднику майно Нижньої лаври.

Сьогодні, 10 серпня, після довгих судових слухань нарешті Господарський суд міста Києва ухвалив справедливе рішення, яким зобов'язав Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру (Чоловічий монастир) УПЦ усунути перешкоди у користуванні майном Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" шляхом їх повернення,

– заявили у відомстві.

Мовиться про 79 об'єктів Нижньої Лаври. 9 серпня 2023 року Господарський суд міста Києва на засіданні щодо іншої справи визнав законним розірвання договору безоплатного користування, укладеного між Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) УПЦ та Національним заповідником "Києво-Печерська лавра". Підставою для розірвання угоди стала низка порушень, які встановили під час перевірки комісією МКІП та Заповідником.

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