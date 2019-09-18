Суд заочно заарештував ексзаступника Захарченка у справі про розстріли на Майдані

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику міністра внутрішніх справ України Віктору Ратушняку.

Генпрокуратура зазначає, що суддя задовольнив клопотання слідчого, погоджене з прокурором. Наразі триває досудове розслідування у справі.

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Варто зазначити, що Віктор Ратушняк є одним із головних фігурантів у справі про розстріл активістів під час Євромайдану в Києві. Генпрокуратура підозрює колишнього заступника міністра МВС в організації перевищення влади та службових повноважень які призвели до масових жертв серед учасників Євромайдану.

Також Генпрокуратура підозрює Ратушняка у причетності до організації умисних вбивств та замахів на протестувальників.

Що відомо про Віктора Ратушняка?Він був призначений заступником глави МВС 13 січня 2012 року, звільнений 4 березня 2014 року. За неофіційними даними, він переховується в Росії.



Ратушняк перебуває під санкціями ЄС до 2020 року. Крім нього, в чорному списку ще 11 людей: Віктор Янукович, Віталій Захарченко, Віктор Пшонка, Олександр Янукович, Артем Пшонка, Микола Азаров, Сергій Курченко, Дмитро Табачник, Сергій Арбузов, Олександр Клименко, Едуард Ставицький.

До слова, у серпні Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ексміністру внутрішніх справ України часів Януковича Віталію Захарченку.

ГПУ підозрює його у злочинах проти людяності під час подій Євромайдану. З 26 лютого 2014 він перебуває у розшуку Служби безпеки України, переховується від правосуддя в Росії.

Якою була злочинна діяльність МВС у період Майдану?20 лютого 2014 року за безпосереднім наказом Захарченка працівники МВС почали застосовувати вогнепальну зброю проти мирних активістів Євромайдану в центрі Києва. Це призвело до масової загибелі протестувальників. 21 лютого Верховна Рада проголосувала за відставку Захарченка з посади.



У ніч з 21 на 22 лютого Захарченко втік з України до Білорусі. З 26 лютого 2014 року перебуває в розшуку СБУ, а від правосуддя переховується в Росії. Захарченко також є частим гостем російських пропагандистських телепрограм та акцій.