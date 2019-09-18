13:25
18 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СІТІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Натуральний тиран Путін. Турецькі понти перед Ердоганом
      Вєсті Кремля
      21:34, 17 вересня
      Вєсті.UA: Коломойський прокляв Гонтареву. Приходько вляпалася в "Батьківщину"
      Вєсті.UA
      19:17, 17 вересня
      Збитки – державі, а прибутки – у свої кишені: що коїться з санаторієм "Феофанія"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СІТІ ВЕРХОВНА РАДА

      Суд заочно заарештував ексзаступника Захарченка у справі про розстріли на Майдані

      30 Читать новость на русском
      Віктор Ратушняк
      Віктор Ратушняк / real-vin.com

      Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику міністра внутрішніх справ України Віктору Ратушняку.

      Генпрокуратура зазначає, що суддя задовольнив клопотання слідчого, погоджене з прокурором. Наразі триває досудове розслідування у справі.

      Читайте також: Катування активістів Майдану: прокуратура оскаржить виправдання ексберкутівця Хандрикіна

      Варто зазначити, що Віктор Ратушняк є одним із головних фігурантів у справі про розстріл активістів під час Євромайдану в Києві. Генпрокуратура підозрює колишнього заступника міністра МВС в організації перевищення влади та службових повноважень які призвели до масових жертв серед учасників Євромайдану.

      Також Генпрокуратура підозрює Ратушняка у причетності до організації умисних вбивств та замахів на протестувальників.

      Що відомо про Віктора Ратушняка?Він був призначений заступником глави МВС 13 січня 2012 року, звільнений 4 березня 2014 року. За неофіційними даними, він переховується в Росії.

      Ратушняк перебуває під санкціями ЄС до 2020 року. Крім нього, в чорному списку ще 11 людей: Віктор Янукович, Віталій Захарченко, Віктор Пшонка, Олександр Янукович, Артем Пшонка, Микола Азаров, Сергій Курченко, Дмитро Табачник, Сергій Арбузов, Олександр Клименко, Едуард Ставицький.

      До слова, у серпні Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ексміністру внутрішніх справ України часів Януковича Віталію Захарченку.

      ГПУ підозрює його у злочинах проти людяності під час подій Євромайдану. З 26 лютого 2014 він перебуває у розшуку Служби безпеки України, переховується від правосуддя в Росії.

      Якою була злочинна діяльність МВС у період Майдану?20 лютого 2014 року за безпосереднім наказом Захарченка працівники МВС почали застосовувати вогнепальну зброю проти мирних активістів Євромайдану в центрі Києва. Це призвело до масової загибелі протестувальників. 21 лютого Верховна Рада проголосувала за відставку Захарченка з посади.

      У ніч з 21 на 22 лютого Захарченко втік з України до Білорусі. З 26 лютого 2014 року перебуває в розшуку СБУ, а від правосуддя переховується в Росії. Захарченко також є частим гостем російських пропагандистських телепрограм та акцій. 

      blog_ava
      Справи проти Порошенка: чи можуть ув'язнити п'ятого президента
      сьогодні
      7729
      Теги: Кримінальні новини Новини України Новини політики Євромайдан Судді Арешт Віктор Янукович Новини Києва
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      В автозаках співали гімн України, – екслюзивне інтерв'ю зі звільненим моряком Андрієм Ейдером
      сьогодні , 13:00 В автозаках співали гімн України, – екслюзивне інтерв'ю зі звільненим моряком Андрієм Ейдером
      Катерина Петренко 209
      Шахтар – Манчестер Сіті: анонс матчу Ліги чемпіонів
      сьогодні , 12:30 Шахтар – Манчестер Сіті: анонс матчу Ліги чемпіонів
      165
      Газпром снова будет зависеть от украинской газовой трубы
      сьогодні , 12:03 Газпром снова будет зависеть от украинской газовой трубы
      Злой Одессит 3604
      Союзна держава Росії та Білорусі: що це таке та як вона вплине на Україну
      сьогодні , 08:52 Союзна держава Росії та Білорусі: що це таке та як вона вплине на Україну
      3955
      Атака на саудовские НПЗ: человечество возвращается в эпоху побед наций над государствами
      сьогодні , 08:40 Атака на саудовские НПЗ: человечество возвращается в эпоху побед наций над государствами
      Блог Медіа 1457
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук