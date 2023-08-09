Замість сечі здав воду та слину: як суддя Тандир хотів сфальсифікувати експертизу

Колишній суддя Олексій Тандир намагався сфальсифікувати експертизу, аби та не показала, що на момент аварії він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Замість сечі він здав на аналіз воду та слину.

Про це розповів адвокат родини загиблого Віталій Сердюк. За його словами, саме цей трюк затягнув час проведення експертизи – вона тривала понад 2 місяці.

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Спочатку тести нібито показали, що в біоматеріалах немає алкоголю. Але коли фахівці дослідили самі біоматеріали, то виявили воду та слину. А ось у слині вони знайшли алкоголь.

Розслідування справи уже завершено

У прокуратурі hromadske підтвердили інформацію адвоката родини загиблого. Зазначають, що попри намагання підозрюваного спотворити біологічні зразки експерти встановили в них наявність етанолу.

Також у прокуратурі пояснили, звідки адвокатові загиблого стали відомі ці обставини. За словами Максимець, досудове розслідування в цій справі вже завершене, і сторонам відкрили матеріали. Відтак, Сердюк має доступ до доказів, зібраних під час розслідування.

Розслідування 24 Каналу про суддю Тандира: дивіться відео

ДТП за участі судді Тандира: головне

Олексій Тандир на смерть збив нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпості 26 травня. На місці аварії він відмовився здати тест на відбір біологічних зразків, а також запевняв, що він нібито не був за кермом.

Через те, що Тандир мав візуальні клінічні ознаки сп'яніння, у суді здійснили примусовий відбір біологічних зразків.

27 травня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці без можливості внесення застави. 3 серпня ДБР завершило розслідувати справу.

9 серпня суд відхилив апеляцію на запобіжний захід судді Тандиру – його залишили під вартою.