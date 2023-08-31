У суді показали перші хвилини з бодікамер патрульних у Дніпрі після пострілів
Джерело:"Радіо Свобода"
У суді в Дніпрі переглянули відео, записані дітьми загиблого, та зйомки з бодікамер поліцейських. Після цього суддя пішов до нарадчої кімнати.
Сьогодні у Дніпрі відбувається судове засідання стосовно випадку, коли патрульний убив людину. Загиблого вже поховали, його звали Джумбері Сілогава.
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Що відомо на цей момент
Суд розглядає випадок, коли поліцейський застрелив чоловіка в Дніпрі.
У суді показали запис із бодікамер: дивіться відео
Видно, що суддя рвучко підіймається і йде.
Також ЗМІ оприлюднили ще декілька відео.
Запис із бодікамер: дивіться відео
Переважно на всіх чути жіночий крик.
Поліцейські над тілом чоловіка: дивіться відео
Третє відео містить кадри машин.
Запис із бодікамер у суді: дивіться відео
Що відомо про інцидент
- Сьогодні відбувається засідання суду щодо смертельної стрілянини в Дніпрі, коли поліцейський застрелив пасажира автівки Сілогаву. Підозрюваний патрульний виступав по відеозв'язку. Він заявив, що не визнає своєї провини.
- Адвокатка патрульного вважає підозру в умисному вбивстві необґрунтованою, так само, як і тримання під вартою. Вона повідомила, що поліцейський має серйозні травми.
- Захисниця патрульного Юлія Сегеда попросила ЗМІ поставитися дуже виважено до висвітлення подій. Вона послалася на таємницю слідства і сказала, що не має права повідомляти всі подробиці справи.
- Адвокат Олексій Носов звернув увагу на важливу деталь. Дії водія зафіксовані на відео, помітно, як Сілогава нападає на правоохоронця. Відповідно до закону, якщо порушник рухається до поліцейського і намагається заволодіти зброєю – це дає право без попередження застосовувати зброю.
- Прокуратура вимагає для патрульного у Дніпрі 60 діб арешту без права внесення застави.
- Відкрито кримінальне провадження через посягання на життя патрульних. Санкції цієї статі передбачають від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.
- Про патрульного в Дніпрі колеги говорять, що він хороший і відповідальний хлопець. Йому лише 21 рік, у поліції уже 4 роки. Найімовірніше, це тому, що він міг стати рядовим поліції на посаді курсанта.