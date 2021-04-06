Знову затори: у Суецькому каналі зламався нафтовий танкер

У Суецькому каналі 6 квітня знов спостерігався високий трафік та незначні затори. Причиною цього стала поломка двигуна нафтового танкера, який у той момент проходив каналом.

Згідно з даним MarineTraffic, 6 квітня у районі Суецького каналу утворився невеликий затор. Сталося це у південному регіоні водної артерії.

Важливо Суецький канал та "прокляте" судно: чому цей шлях настільки важливий

За попередньою причиною у нафтового танкера M/T Rumford виникли проблеми з двигуном. Йому на допомогу відправили буксирні катери Tim Hope і Mosaed 3, які й допомогли танкеру відновити рух каналом.

Адміністрація Суецького каналу повідомила, що проблема тривала лише приблизно 10 хвилин і її вже розв'язали.

Аварія у Суецькому каналі: що було раніше

23 березня 2021 року судно Ever Given повністю заблокувало рух Суецьким каналом, який з'єднує Середземне і Червоне моря. Сталося це через те, що судно сіло на мілину.

Попередньою причиною інциденту називали порив вітру, який викликав відхилення контейнеровоза з курсу. Однак є й інша версія – технічна несправність.

Через інцидент біля входів у Суецький канал накопичувалося понад 300 суден, які очікували звільнення артерії, що є головним морським шляхом між Азією і Європою.

Щодня гігантське судно не пропускало товарів на 9,6 мільярда доларів . Це лише за годину – 400 мільйонів в американській валюті.

І лише 29 березня рух каналом вдалося відновити, а гігантське контейнерне судно Ever Given нарешті відбуксували.

Цікаво, що люди в Єгипті почали шукати містичне пояснення інциденту. Користувачі соціальних мереж побачили зв'язок між аварією у Суецькому каналі, зіткненням поїздів та планами перевезти 22 мумії з одного музею в інший. На їхню думку, аварію спричинило "прокляття фараона".