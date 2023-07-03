У Сумах окупанти завдали удару "Шахедами" по будівлі СБУ, – Зеленський

Російські військові зранку 3 липня атакували Суми "Шахедами". Ворог поцілив не лише у житлові будинки, а й у будівлю СБУ.

Про це глава держави заявив у своєму вечірньому зверненні від 3 липня. За словами Володимира Зеленського, Україні бракує достатньої кількості якісних систем ППО, які б могли захистити всю територію нашої держави.

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Росіяни атакували будівлю СБУ у Сумах

Ворог цим користується, як сьогодні – завдавши чергового терористичного удару по місту Суми іранським дроном, зокрема по житлових будинках, а також по будівлі Служби безпеки України,

– наголосив Зеленський.

Глава держави Володимир Зеленський також висловив співчуття рідним і близьким загиблих від рук росіян.

Атака дронами міста Суми: що відомо