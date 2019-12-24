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      Суми в платіжці за тепло знизяться на 30%: Зеленський вимагає зменшення плати за всі компослуги

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      Суми в платіжці за тепло знизяться на 30% / 24 канал

      Уряд схвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%. Подночас Президент України Володимир Зеленський заявив, що чекає від Кабміну рішення про конкретні дати та суми, на які у населення зменшаться платіжки за інші комунальні послуги.

      "Відсьогодні теплопостачальники можуть перерахувати платіжки. За нашими розрахунками, платіжка за грудень може бути вже нижча на 30%. Усі відповідні інструменти ми надали місцевій владі", – повідомив у телеграм-каналі український прем’єр Олексій Гончарук.

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      Він додав, що 24 грудня на Раді розвитку громад і територій звернувся до міських голів та органів місцевого самоврядування з вимогою, аби вони провели відповідні перерахунки.


      Ми дали необхідний механізм. Тепер вся відповідальність – на владі на місцях,
      – додав Гончарук.


      Водночас під час Ради розвитку громад і територій Президент України Володимир Зеленський зажадав від уряду зменшення сум у платіжках за решту комунальних послуг.

      Ми знаємо, що ціни на газ знизилися майже на 30%, а тарифи, на жаль, ні,
      – сказав глава держави.

      "Уряду було доручено розробити механізм, який забезпечить справедливі тарифи. Сподіваюся, сьогодні ми почуємо рішення, хочеться почути конкретні дати та суми, на які у людей зменшиться платіжка", – сказав Зеленський.

      Він нагадав, що українцям постійно нагадують про те, що компослуги – це товар, за який треба платити справедливу ціну, що не можна втручатися в роботу регулятора.

      Ми все це все добре розуміємо, але є "але": не може платіжка за комуналку бути для людини вироком, і не може людина віддавати 50%, 60%, а є випадки, коли віддає 70% своєї заробітної плати,
      – наголосив президент.

      Дивіться відео з засідання Ради розвитку громад і територій за участю Зеленського:

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Комунальні послуги Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Опалювальний сезон Гроші Тарифи
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