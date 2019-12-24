Суми в платіжці за тепло знизяться на 30%: Зеленський вимагає зменшення плати за всі компослуги

Уряд схвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%. Подночас Президент України Володимир Зеленський заявив, що чекає від Кабміну рішення про конкретні дати та суми, на які у населення зменшаться платіжки за інші комунальні послуги.

"Відсьогодні теплопостачальники можуть перерахувати платіжки. За нашими розрахунками, платіжка за грудень може бути вже нижча на 30%. Усі відповідні інструменти ми надали місцевій владі", – повідомив у телеграм-каналі український прем’єр Олексій Гончарук.

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Він додав, що 24 грудня на Раді розвитку громад і територій звернувся до міських голів та органів місцевого самоврядування з вимогою, аби вони провели відповідні перерахунки.



Ми дали необхідний механізм. Тепер вся відповідальність – на владі на місцях,

– додав Гончарук.



Водночас під час Ради розвитку громад і територій Президент України Володимир Зеленський зажадав від уряду зменшення сум у платіжках за решту комунальних послуг.

Ми знаємо, що ціни на газ знизилися майже на 30%, а тарифи, на жаль, ні,

– сказав глава держави.

"Уряду було доручено розробити механізм, який забезпечить справедливі тарифи. Сподіваюся, сьогодні ми почуємо рішення, хочеться почути конкретні дати та суми, на які у людей зменшиться платіжка", – сказав Зеленський.

Він нагадав, що українцям постійно нагадують про те, що компослуги – це товар, за який треба платити справедливу ціну, що не можна втручатися в роботу регулятора.

Ми все це все добре розуміємо, але є "але": не може платіжка за комуналку бути для людини вироком, і не може людина віддавати 50%, 60%, а є випадки, коли віддає 70% своєї заробітної плати,

– наголосив президент.

Дивіться відео з засідання Ради розвитку громад і територій за участю Зеленського: