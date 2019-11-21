Сумнівні статки, п’яне водіння авто та будинки на березі моря: що відомо про одеського суддю

Поки судді Верховного суду роблять наступ на прозорість і відкритість в антикорупційних розслідуваннях, Вища рада правосуддя припиняє трансляції своїх засідань. А от лауреат нашої премії, навпаки, пояснює чому судові процеси мають бути відкритими і гласними.

Честь тижня

Голова Суворовського районного суду міста Одеси Віталій Бузовський під час розгляду однієї із справ отримав клопотання від учасника справи – заборонити вільним слухачам знімати в залі суду.

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Проте Бузовський наголосив, що будь-яка особа може здійснювати відеофіксацію будь-якого засідання без дозволу судді. І підстав забороняти зйомку в цій справі він немає. Суддя також зауважив, що більшість правоохоронних органів досі є надто закритими від людей. На відміну від його суду, куди вільно можна зайти та проводи зйомку засідань.



Віталій Бузовський сприяв відеофіксації засідання

Дійсно, в мережі можна легко знайти відео з інших засідань цього суду. На одному із них Віталій Бузовський дуже ввічливо і доступно пояснює позивачеві, як виправити позовну заяву і чому той неправильно підготував документи.

Премію "ЧЕСТЬ тижня" за захист права на відеофіксацію відкритого судового засідання отримує Голова Суворовського районного суду міста Одеси Віталій Бузовський. Сподіваємось, його позиція у цьому питанні буде прикладом для наслідування для інших суддів.

НЕчесть тижня

А от поведінку лауреата нашої АНТИпремії точно не має повторювати жодний представник Феміди. Суддю Олега Глуханчука в лютому 2017 року співробітники патрульної поліції затримали напідпидку за керування автомобілем. В розмові з патрульними суддя поводив себе надзвичайно грубу, нецензурно та принизливо висловлювався в їх сторону.

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В цьому році Глуханчук проходив кваліфікаційне оцінювання, так звану перевірку на профпридатність. Громадська рада доброчесності виявила незадекларовані суддею коштовні автомобілі та нерухоме майно.

Дивіться відео затримання судді напідпитку (Ненормативна лексика! 18+)

Cім’я судді володіє двома будинками на березі Чорного моря. Вартість тільки одного із них оцінюють в 7 мільйонів гривень. А ще двома нежитловими приміщеннями, трьома земельними ділянками, та кількома дорогими авто. Суддя пояснив ГРД, що ще в 90-х працював далекобійником. А тому зміг побудувати міцний фінансовий фундамент.

Фото будинків на березі Чорного моря:

Припустимо, що ці заробітки допомогли б йому придбати житло в минулому. Але як в 2017 році суддя зміг заощадити стільки ж, скільки заробив за рік. При цьому чимало подорожував. Одну із поїхдок в Дубаї Глуханчук здійснив в той час, як мав проходити навчання у Національній школі суддів.

Попри негативний висновок Громадської ради доброчесності в червні члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів визнали Олега Глуханчука доброчесним і залишили на посаді.



Олег Глуханчук хамив поліцейським при затриманні



Мабуть, тому що напередодні він був на Дні Народженні Євгенія Аблова з членами комісії. Та найсумніше для мене в цій історії те, що попри всі порушення суддівської етики та законодавства, а може й завдяки їм, колеги Глуханчука уже всьоме обрали його головою суду.

Закон не дозволяє обіймати цю посаду більше, ніж двох строків поспіль. Проте, Глуханчук уже 12 років очолює Одеський окружний адміністративний суд.

Премію "НЕ.ЧЕСТЬ тижня" за сумнівні статки, п’яне водіння авто та інші порушення закону отримує Голова Одеського окружного адміністративного суду Олег Глуханчук.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.