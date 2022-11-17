Сунак відповів, чи можуть Росію прогнати з G20, як з "Групи семи"

Чимало західних політиків закликають виключити Росію з G20 через військову агресію проти України. Британський прем'єр Ріші Сунак розповів, чи можуть країну-агресорку прогнати з "Групи двадцяти".

Свою заяву прем'єр-міністр Британії зробив під час виступ на саміті СОР27 у Єгипті, пише 24 канал. Сунак сказав, що Росію не можна виключити із країн G20 попри заклики деяких західних політиків.

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Росію не можуть виключити з "Групи двадцяти", як з G7

G20 ширша група країн, яка працює за принципом консенсусу. Таким чином, неможливо виключити Росію з цієї групи таким же способом, як із G7,

– заявив він.

Крім того, лідер Британії заявив, що Лондон тісно працює з партнерами по G20, щоб передати сигнал про те, що загрози застосування ядерної зброї неприпустимі.

Раніше Сунак закликав виключити Росію з G20

. Росія не бере участі в зустрічах "Групи семи" після анексії українського Криму у 2014 році. До G7 входять США, Канада, Франція, Італія, Німеччина, Японія, Британія та Європейський Союз.

Сунак, виступаючи на закритому засіданні G20 на Балі, розкритикував відсутність на саміті кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Також він заявив, що російська армія повинна піти з України та припинити варварську війну проти нашої держави.

Хоча наприкінці літа Сунак виступав за те, щоб Путіна виключили з G20. Таку заяву він зробив ще до того, як став прем'єром Британії.

Сунак закликав країни G20 відправити Путіну чіткий сигнал про те, що у нього немає місця за столом переговорів до тих пір, поки він не припинить свою незаконну війну в Україні.

Канада виступає за те, щоб Росію прогнали з G20

Віцепрем'єрка Канади Христя Фріланд заявила, що її країна виступає за виключення Росії з Міжнародного валютного фонду та G-20. Вона наголошувала, що війною проти України Росія створює загрозу світовій економіці.

Однак Фріланд визнала, що Канада не може вплинути на членство Росії у МВФ чи G20. Варто зазначити, що відповідну позицію вона також озвучувала у квітні.

Росія була представлена на саміт G20 главою МЗС Сєргєєм Лавровим, який потрапив на Балі в лікарню. Ймовірно, під дією невідомих препаратів Лавров наговорив нісенітниць про те, що буцімто Україна не хоче мирних переговорів.

Згодом Лавров ганебно втік з G20, оскільки в цей час Росія масовано обстрілювала Україну. Окупанти виступили близько 100 ракет.

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