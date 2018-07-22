З‘їсти щось солодке – досить поширена забаганка, особливо після вечері. І якщо таке бажання виникає у вас постійно, то будьте обережні, адже надмірна кількість цукру в раціоні може спрацювати як бомба сповільненої дії та зашкодити вашому здоров‘ю.

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун дала поради тим, хто не може відмовитися від солодкого, йдеться на сторінці у Facebook.

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Комбінації цукру, білого борошна, масла та транс-жирів можна назвати своєрідним "діабетом на тарілці". Крім того, дослідження пов‘язують ці інгредієнти з високими ризиками появи серцево-судинних хвороб, ожиріння, карієсу, хвороб печінки та деяких видів раку.

Звичайно, ми споживаємо цукор в складі звичайних продуктів, здебільшого тих, що містять вуглеводи. В натуральному вигляді цукор містять фрукти, овочі, зернові та молочні продукти, в їх складі він в основному існує у формі фруктози та лактози. Для організму вони важливі, адже наше тіло перетворює ці продукти повільно, а цукор в них забезпечує стійкою енергією наші клітини.



Фрукти та овочі мають цукор в натуральному вигляді

Більшу небезпеку для здоров‘я мають додані цукри, тобто ті, які штучно додають до продуктів, щоб зробити їх смачнішими. Наприклад, до солодких газованих напоїв, ароматизованих йогуртів та більшості десертів – тістечок, тортів та печива.

ВООЗ рекомендує обмежити споживання вільного цукру до 10% від загальної кількості спожитих калорій. Для людей, які щодня витрачають у середньому 2000 калорій, а це більшість дорослих, які ведуть малоактивний спосіб життя, – до 50 г на добу (10 чайних ложок).



ВООЗ рекомендує споживати до 50 грам цукру на добу (10 чайних ложок)

Якщо ж ви активні протягом дня, і в цілому розумно споживаєте солодощі – ризики для здоров‘я кардинально зменшуються. Проте не варто забувати, що цукор в смачних десертах – це здебільшого "пусті" калорії, які не принесуть вам ніякої користі. Тому краще зменшити кількість таких продуктів у своєму раціоні наскільки це можливо.

Якщо ви все-таки не можете відмовитися від солодкого, то ось кілька порад:

1. Готуйте власні десерти

Солодощі з магазину зазвичай перенасичені шкідливими доданими цукрами та іншими домішками, тому за можливості готуйте десерт вдома. Таким чином ви зможете використати менше олії та цукру, або ж додати до десерту більш корисні додатки, як-от сухофрукти чи горіхи.

2. Контролюйте порції та кількість солодкого

Часто обмеження на улюблені продукти породжують ще більше бажання їх отримати. Тому рекомендації їсти десерт всього один раз на тиждень або ж в особливих випадках дуже часто не спрацьовують. Замість цього краще контролюйте розмір порції.

3. Одразу чітко визначайте порцію

Цей спосіб часто вартує великої кількості зусиль, адже здається важко дати спокій вже розпочатій пачці печива. Відберіть невелику кількість і перед тим, як почати їсти, просто відкладіть якомога далі всі залишки.

Пам’ятайте, найбезпечніший спосіб споживати солодке – обрати більш корисні альтернативи: чорний шоколад, горіхи, мед та сухофрукти можуть замінити шкідливі тістечка з кремом.

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