Супрун назвала надійний захист від небезпечних хвороб

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун назвала продукти, які потрібно їсти, щоб вберегтися від багатьох захворювань.

Про це вона зазначила на сторінці у Facebook.

Читайте також: Дієтолог назвала корисні для здоров’я овочі

У цьому допоможуть овочі. Вони здатні зменшити ризик появи серцево-судинних хвороб, діабету 2-го типу, ожиріння та деяких видів раку. Овочі допоможуть зменшити ризик утворення каменів у нирках та втрату кісткової тканини.



Овочі здатні захистити від безліч хвороб

Для мозку корисно вживати овочі, оскільки вони, протидіють пошкодженню клітин і допомагають запобігти атеросклерозу, хворобам Альцгеймера та Паркінсона.

Овочі здатні боротися зі стресом, ці продукти містять поживні речовини, а також жирні кислоти омега-3.

Клітковина, яка міститься в овочах, необхідна для швидкого насичення без шкідливих калорій.

Якщо людина проводить багато часу за комп’ютером, то Супрун порадила вживати моркву. У ній міститься каротин, що бореться з макулярною дегенерацією сітківки й катарактою.