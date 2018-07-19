Супрун назвала надійний захист від небезпечних хвороб
Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун назвала продукти, які потрібно їсти, щоб вберегтися від багатьох захворювань.
Про це вона зазначила на сторінці у Facebook.
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У цьому допоможуть овочі. Вони здатні зменшити ризик появи серцево-судинних хвороб, діабету 2-го типу, ожиріння та деяких видів раку. Овочі допоможуть зменшити ризик утворення каменів у нирках та втрату кісткової тканини.
Овочі здатні захистити від безліч хвороб
Для мозку корисно вживати овочі, оскільки вони, протидіють пошкодженню клітин і допомагають запобігти атеросклерозу, хворобам Альцгеймера та Паркінсона.
Овочі здатні боротися зі стресом, ці продукти містять поживні речовини, а також жирні кислоти омега-3.
Клітковина, яка міститься в овочах, необхідна для швидкого насичення без шкідливих калорій.
Якщо людина проводить багато часу за комп’ютером, то Супрун порадила вживати моркву. У ній міститься каротин, що бореться з макулярною дегенерацією сітківки й катарактою.
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