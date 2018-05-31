Супрун порадила, як уникнути болю у спині

Виконуюча обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун пояснила, що потрібно робити, якщо у людини болить спина.

Про це вона зазначила на сторінці у Facebook.

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Про наявність серйозної проблеми може свідчити біль у попереку, проте таких випадків лише 1-2%. Також у людини можуть з’явитися "червоні прапорці" – порушення чутливості кінцівок, функцій органів тазу, поява болю вночі, слабкість в м’язах, онкозахворювання та інші. Проте таких випадків небагато.

Більшість випадків болю можуть пройти впродовж кількох днів або тижнів.

Супрун зазначила, що у будь-якій ситуації людині необхідно рухатися. Все тому, що фізичні вправи дуже важливі для здоров’я людини. Особливо корисними вони будуть при болю в спині.

До слова, науковці заявили, що постава не впливає на виникнення вікового болю у спині.