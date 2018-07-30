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Супрун пояснила, чому друзі – це величезна користь для здоров'я

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Друзі – це величезна користь для здоров'я
Друзі – це величезна користь для здоров'я / ox.ac.uk

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що друзі – це не тільки спільні спогади, підтримка чи гарно проведений час, а й величезна користь для здоров'я.

30 липня Світовий день дружби, йдеться на сторінці у Facebook.

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За словами Уляни Супрун, друзі приносять користь для здоров'я. Зокрема:

1. Друзі продовжують життя

Дружні контакти збільшують на 50% вірогідність жити довше. Так само, наприклад, як відмова від куріння. Натомість дослідження кажуть, що для самотніх людей зростає ризик передчасної смерті з усіх причин та в цілому вони відчувають себе менш щасливими.

Друзі продовжують життя
Друзі продовжують життя

2. Друзі впливають на формування звичок

Багато хто з нас почав бігати, ходити в тренажерний зал чи правильно харчуватись "за компанію". Справді, багато наших здорових звичок формується в дружньому колі. Проте це стосується не тільки хороших звичок. Є дослідження, яке вказує, що якщо ви маєте друга, який має надмірну вагу, ви також підпадаєте в зону ризику. Так само з курінням: вам буде важче кинути цю звичку, якщо серед ваших друзів є постійні курці. Тому обирайте друзів свідомо!

3. Друзі – це ефективний знеболювальний засіб

Люди з великим соціальним колом мають вищу толерантність до болю, ніж ті, у кого менше друзів. Науковці пояснюють цей ефект викидом потужної дози ендорфінів – гормону щастя, що випускає наш мозок під час спілкування з близькими друзями. В цьому випадку ендорфіни спрацьовують як природний болезаспокійливий засіб та стимулюють задоволення.

Здорові звички формуються в дружньому колі
Здорові звички формуються в дружньому колі

4. Друзі ще й можуть бути, як антидепресантами

Постійний стрес є одним з найбільш небезпечних ворогів для нашого здоров’я. Проте міцна дружба та тісні соціальні контакти допомагають з ним впоратися. Ми менш схильні мати поганий настрій та розвинути депресію, якщо у нас є дружня підтримка.

Не забувайте про своїх друзів та будьте здоровими!

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

 

Теги: Міністерство охорони здоров’я Здорове життя Уляна Супрун
Джерело: 24 канал
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