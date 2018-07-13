Супрун пояснила, чому не потрібно виводили "шлаки" з організму

Виконуюча обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун переконана, що не всім необхідно проводити детоксикацію організму.

Супрун пояснює, що жоден фахівець не може сказати, наскільки зашлакований організм, йдеться на сторінці у Facebook.

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Виводити шлаки з організму не потрібно тоді, коли добре працюють видільні системи – печінка, нирки, шлунково-кишковий тракт та навіть шкіра. Води добре виконують свою роботу, а, отже, займатися детоксикацією організму просто непотрібно. Такі радикальні заходи можуть завдати стрес організму.



Чому не потрібно виводили "шлаки" з організму

Існують дослідження, які доводять ефективність цих дій, та й люди розповідають, що відчувають себе краще. Супрун пояснює, що це відбувається шляхом зменшення кількості спожитих калорій на день та відмови від оброблених харчових продуктів, які мають в складі тверді жири та цукор.

Під час очищення організму від токсинів організм втрачає воду, підвищується ризики зневоднення. По закінченню дієти існує ймовірність повернення ваги, яку втратила людина.

Також різке зменшення калорій може спричинити відчуття втоми, роздратування, головний біль та проблеми зі шлунково-кишковим трактом.



Чим загрожує різке зменшення калорій

Детокс-голодування не рекомендують людям, що мають хвороби нирок, цукровий діабет чи хвороби шлунково-кишкового тракту. Така дієта може також стати причиною появи дефіциту вітамінів та мінералів.

Очищувальну дієту потрібно узгодити з лікарем, але у випадку, якщо ви прагнете змінити свої харчові звички в цілому.