Супрун розвінчала необхідність коштовної діагностики

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначила, що така дорога діагностика як магнітно-резонансна томографія, потрібна лише 1-2% випадків.

Про це вона написала у Facebook.

Українські лікарі часто призначають своїм пацієнтам МРТ, коли останній скаржиться на дискомфорт у спині. За словами Супрун, така процедура не є виправданою, хоча вона є важливою.

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Лікар-нейрохірург пояснив, що МРТ призначається безпосередньо тоді, якщо у пацієнта є ознаки серйозної патології хребта або виражений неврологічний дефіцит. А це майже 1-2% випадків від цього болю в спині.

Для цього лікар, насамперед, має розуміти клінічну картину пацієнта, історію розвитку хвороби, а також визначити так звані "червоні прапорці" – симптоми наявності серйозної проблеми хребта,

– йдеться у повідомленні.

У інших 98-99% випадків МРТ не призначається.

У міжнародній спільноті заведено починати лікування з простих рекомендацій – це збереження фізичної активності, за необхідності нестероїдні протизапальні препарати, спеціальні вправи, які можна комбінувати з масажем чи мануальною терапією.

До слова, в активних користувачів гаджетів, які забувають давати очам перепочинок, може з’явитися комп'ютерний зоровий синдром. Супрун пояснила, як цього уникнути.