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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Супрун зруйнувала міфи про інсульт

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Супрун зруйнувала міфи про інсульт
Супрун зруйнувала міфи про інсульт / likar.info

Якщо у людини є симптоми такого невідкладного стану як інсульт, не можна зволікати ні хвилини. Від того, як швидко та якісно буде надане лікування у перші години інсульту, залежить одужання і якість життя пацієнта.

Як розповіла в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook, навколо інсульту існує дуже багато небезпечних міфів. 

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При інсульті людині потрібен спокій і її не можна нікуди перевозити. Це не так, адже всі люди, що мають інсульт, повинні якнайшвидше бути доправлені до лікарні. 

Якщо прояви інсульту минули,  лікування не потрібне. Насправді усім, хто пережив інсульт, потрібна консультація у лікаря-невролога та обстеження, щоб призначити необхідну профілактику. Це дозволить уникнути повторного інсульту на 50-80%.

При лікуванні необхідні крапельниці. Переважно, крапельниці мають сенс лише протягом 1-2 діб від початку інсульту. Але більшість ліків, які вводяться за допомогою крапельниць, не мають науково доведеної безпечності та ефективності.

Під час лікування інсульту хворий не повинен сідати чи ставати на ноги. Ні, реабілітація при гострому інсульті має розпочатися за 2-3 дні після надходження до лікарні. Чим пізніше розпочнеться реабілітація, тим меншою буде від неї користь.

Час лікує. Щоб досягти максимального відновлення після інсульту, потрібна реабілітація: заняття з фізичним терапевтом, ерготерапевтом та логопедом.

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Інсульт виникає внаслідок стресів. Факторів ризику інсультів чимало – похилий вік, нездоровий спосіб життя, шкідливі звички, недостатня фізична активність, ожиріння, підвищений кров'яний тиск, цукровий діабет, миготлива аритмія і високий холестерин.

Що таке інсульт? Це порушення роботи і ушкодження тканин мозку, яке виникає внаслідок порушення його кровообігу. Виникає він через раптове припинення постачання крові до клітин мозку, через що вони починають відмирати.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Медицина Серцево-судинні захворювання Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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