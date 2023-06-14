На Кіровоградщині "Шахед" влучив в об'єкт інфраструктури: спалахнула пожежа
14 червня 2023, 09:52Читать новость на русском
Джерело:Андрій Райкович
Цієї ночі окупанти знову атакували Україну ракетами та дронами. Зокрема, на Кіровоградщині ворожий "Шахед" влучив в об'єкт інфраструктури.
Про нічну атаку російського агресора розповів очільник ОВА. Зазначив, що влучання сталося у Світловодську.
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Минулося без жертв
Влучання "Шахедів" в об'єкт інфраструктури у Світловодську. Обійшлося без загиблих і травмованих,
– зазначив Андрій Райкович.
Також розповів, що на місці прильоту спалахнула пожежа. Вогонь оперативно ліквідували.
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Коротко про нічну атаку окупантів
- У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 14 червня російські загарбники завдали ракетного удару по військових та інфраструктурних об'єктах України крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами-камікадзе.
- Зокрема, з акваторії Чорного моря ворог запустив 4 "Калібри" в напрямку Одещини. Три ракети вдалось збити, одна – влучила в цивільний об'єкт.
- Зі східного узбережжя Азовського моря окупанти атакували 10 іранськими "Shahed-136/131" на південно-східному напрямку. Наші воїни збили 9.
- З Ростовської області окупанти вдарили 6 крилатими ракетами Х-22 із чотирьох дальніх бомбардувальників Ту-22М3, зокрема, по Донеччині.
- Загалом цієї ночі наші захисники знищили три "Калібри" та 9 "Шахедів".
- Внаслідок російського обстрілу в Одесі пошкоджені бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та магазини. За попередніми даними, 6 людей отримали поранення.
- Також ракета, яка потрапила у складське приміщення одного з торговельних центрів, спричинила руйнування на площі 1000 квадратних метрів та виникнення пожежі на площі 400 квадратних метрів. На жаль загинули 3 співробітників складу, а ще 7 – отримали поранення.
- На Дніпропетровщині збили всі 3 "Шахеди".