"Свобода близько": у Сочі з'явилися листівки на підтримку російських добровольців
25 травня 2023, 11:06Читать новость на русском
Джерело:Легіон "Свобода Росії"
У місті Сочі помітили загадкові листівки з посланням. Їх розмістили на підтримку російських добровольців.
Таким чином, невідомі патріоти підтримують рухи опору. Відповідні кадри вже розмістили у мережі.
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У Сочі з'явилися листівки на підтримку російських добровольців
На оприлюднених фото можна побачити, що на стінах міста розмістили листівки на підтримку легіону "Свобода Росії".
Невідомі патріоти із Сочі підтримують рухи опору! Свобода близько! "L". За Росію! За волю!
– підписали кадри добровольці.
Листівки у Сочі / фото легіону "Свобода Росії"
Рейд російських добровольців на Бєлгородщині
- Легіон "Свобода Росії" спільно з Російським добровольчим корпусом проводять рейд у Бєлгородській області. У легіоні розповіли, як бійцям вдалося перетнути кордон.
- Представник легіону розповів, що хоч добровольці і входять до ЗСУ, але "жодної ролі українських військових там немає". За його словами, зараз відбувається російська операція – її спланували та виконують громадяни Росії.
- До речі, добровольчі формування росіян вже показали перші бойові трофеї. Зокрема, бійці РДК та легіону "Свобода Росії" похизувались захопленим БРТ 82.
- Зауважимо, що окупанти в Росії після початку "звільнення" регіонів від кремлівського режиму оголосили про реалізацію плану "Едельвейс" у Бєлгородській області. План має на меті зібрати всі силові структури Росії для антитерористичних дій.
- Водночас губернатор Бєлгородської області 23 травня заявив про припинення контртерористичної операції.
- Втім, російські повстанці досі продовжують свої дії зі "звільнення" Росії від кремлівської диктатури. Вони оприлюднили відео, де показали рух територією Росії.