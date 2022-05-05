Своїми ракетними атаками Росія не завадила Заходу постачати в Україну зброю, – Пентагон
Джерело:Міноборони США
Російські окупанти скеровують свої ракети у критично важливі об'єкти інфраструктури, зокрема на Заході України. Ймовірно, вони намагаються запобігти постачанню зброї від партнерів. Однак усі спроби загарбників – марні.
Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі. Він зауважив, що окупанти хочуть підірвати можливості України поновлювати свої сили.
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Західна зброя надходить в Україну
Кірбі зауважив, що російські окупанти намагалися уразити те, що, на думку Пентагону, є критично важливими інфраструктурними цілями на Заході України. Зокрема, загарбники обстрілювали об’єкти електропостачання, транспортні вузли тощо.
"Ми розглядаємо це як їхні спроби підірвати можливості України щодо поновлення своїх сил. Обидві сторони покладаються на залізницю для переміщення зброї та військових", – додав речник Пентагону.
Він запевнив, що США зберігають усі можливості для постачання військової допомоги, попри обстріли росіян. Зокрема, в Україну надходять системи озброєнь.
Ми знаємо, що матеріали, зброя, боєприпаси потрапляють до рук українців,
– наголосив Кірбі.
Він підсумував, що Сполучені Штати та інші західні країни мають багато шляхів для транспортування необхідної допомоги в Україну.
До теми Удар по центру Дніпра та залізниці, вибухи в багатьох містах: головне про ракетну атаку 4 травня
Коротко про обстріли українських міст
- Ввечері 3 травня майже по всій території України оголосили повітряну тривогу.
- У Командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, що окупанти запустили щонайменше 18 ракет із бомбардувальників Ту-95 чи Ту-160. Ймовірно, вони перебували в Каспійському регіоні.
- У кількох областях обстріли пошкодили залізничну інфраструктуру. Загалом загарбники вдарили по 6 залізничних станціях. Зокрема, у Кам'янському на Дніпропетровщині повністю зруйнувалася залізниця.
- Через приблизно півтори години після оголошення тривоги у Львові також почали лунати вибухи. Інформацію про це одразу ж підтвердили міський голова Андрій Садовий та очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
- Мер розповів, що у кількох районах міста почалися перебої зі світлом. Ворожі ракети пошкодили 3 електропідстанції.
- Також без електрики залишилися 2 помпові підстанції, тож у частині міста зникло водопостачання. Його відновлюватимуть через альтернативні джерела енергії.
- Через обстріл Львова Укрзалізниця затримала низку потягів на під'їзді до міста та скасувала рейси 5 приміських поїздів.
- Окрім цього, наступного дня вибухи пролунали в центрі Дніпра та Черкасах. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що окупанти запустили по місту 2 ракети, але одну з них знешкодили в повітрі.
- В Укрзалізниці розповіли, що ворожа ракета знищила у Дніпрі їхній об'єкт інфраструктури. Тому в регіоні тимчасово зупинився рух потягів.
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